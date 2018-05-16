7 ملايين صافي ربح «دريك آند سكل إنترناشيونال» الربعية

أعلنت "دريك آند سكل إنترناشيونال"، الشركة المتخصصة إقليمياً في مجال الهندسة والانشاءات، أمس عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2018، وسجلت الشركة صافي ربح بقيمة 7 مليونات درهم خلال الربع الأول من 2018، مقابل صافي خسائر بلغت 839 مليون درهم خلال الربع الأول من 2017. كما سجلت الشركة أرباحاً إجمالية بقيمة 101 مليون درهم خلال الربع الأول من 2018، مقابل خسائر إجمالية بلغت 49 مليون درهم خلال الربع الأول من 2017 وسجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 45 مليون درهم خلال الربع الأول من 2018 مقابل خسائر تشغيلية بلغت 812 مليون درهم خلال الربع الأول من 2017.

وأظهرت النتائج المالية تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 693 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ796 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2017.

وبلغت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ 5.4 مليارات درهم، مدعومةً بمشاريع جديدة بلغت قيمتها 305 ملايين درهم منذ مطلع العام الجاري وتتمركز بالدرجة الأولى ضمن الإمارات التي تعتبر سوقاً رئيساً لـ"دريك آند سكل إنترناشيونال".

وتعود النتائج المالية الإيجابية لـ"دريك آند سكل إنترناشيونال" بالدرجة الأولى إلى الزخم القوي الذي تحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي أظهرت فيه المقاييس الأساسية ذات الصلة بالأداء التشغيلي ضمن الأسواق والقطاعات الرئيسية علامات واضحة تؤكد على استقرار الأعمال. وتماشياً مع توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز الأعمال الجارية حالياً، حققت الشركة تقدماً ملموساً في المجالات الرئيسة، التي تضررت في السابق نتيجة القضايا العالقة حول عدد من المشاريع المتنازع عليها.

وقال ربيع أبو ديوان، مدير علاقات المستثمرين في "دريك آند سكل إنترناشيونال": "يسعدنا أن نبدأ السنة المالية الحالية بالعودة مجدداً إلى تحقيق الربحية. وشكّلت المبادرات التي اتخذتها الإدارة الجديدة زخماً استراتيجياً وتشغيلياً مهماً، أدى بدوره إلى تحسين الأداء التشغيلي والإنتاجية في الربع الأول. ونواصل العمل عبر قطاعاتنا التشغيلية لتحسين أدائنا، من خلال تقليل النفقات العامة وإعادة هيكلة محفظة خدماتنا لتعزيز هوامش الربحية." وأضاف أبو ديوان: "يتمثل هدفنا الرئيسي في الحفاظ على أدائنا في جميع القطاعات التشغيلية والأسواق الرئيسة على مدار السنة المالية الحالية، فضلاً عن الفوز بمشاريع جديدة مع عملائنا الاستراتيجيين في المنطقة".