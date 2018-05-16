«إعمار للتطوير» تمنح الأسهم 4.3 مليارات درهم

انتعشت أسواق الأسهم المحلية في تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي 4.3 مليارات درهم مع تفاؤل المستثمرين بانضمام «إعمار للتطوير» إلى مؤشر مورغان ستانلي (إم. أس. سي. آي) للأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية مايو الجاري. وعمد المستثمرون إلى تصيد الفرص مع بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية جاذبة، وهو ما عزز صعود سوق دبي 1.09% محققاً أكبر صعود يومي في 4 أسابيع مع صعود أسهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك» و«دريك آند سكل»، فيما ربح سوق أبوظبي 0.53% بفضل مكاسب أسهم بنك أبوظبي الأول و«اتصالات» والدار العقارية.

ومع قرار إدراجه في المؤشر صعد سهم «إعمار للتطوير» 1.46% ليغلق عند 5.56 دراهم بعد تداول 6.4 ملايين سهم بقيمة 35.8 مليون درهم، فيما ارتفع «دي إكس بي» بنحو 0.27% بعد انضمامه لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، واستقر «دانة غاز» دون تغيير بعد حذفه من مؤشر الشركات الصغيرة.

وقال المحلل المالي عصام قصابية، إن انضمام «إعمار للتطوير» إلى مؤشر الأسواق الناشئة يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز مكانة الأسهم الإماراتية على الصعيد العالمي.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، تبلغ القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات الإماراتية الـ10 المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي»، 128 مليار درهم تقريباً، والشركات هي: «اتصالات» و«إعمار العقارية» و«بنك أبوظبي الأول» و«داماك» و«إعمار للتطوير» و«دبي للاستثمار» و«دبي الإسلامي» و«بنك أبوظبي التجاري» و«دي إكس بي» و«الدار العقارية».