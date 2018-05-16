تدريب قضاة المستقبل في محاكم دبي المالي العالمي

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي وكلية الحقوق التابعة لجامعة ماكجيل الكندية؛ أمس عن إطلاق برنامج تدريب فريد من نوعه، وذلك ضمن إطار مبادرة مشترَكة في منطقة الشرق الأوسط لتدريب قضاة المستقبل على العمل في أنظمة قضائية مختلفة.

ومن خلال البرنامج الجديد، سيخضع طلبة الحقوق لتدريب شامل ومكثَّف في القانونَين المدني والعام بهدف تعزيز المهارات الأساسية اللازمة لحل النزاعات الدولية المعقَّدة التي تواجهها المحاكم الدولية على نحو متزايد.

وبالتزامن مع تصنيفها في قائمة المحاكم التجارية الأهم عالمياً على مدى السنوات العشرة الماضية، بزغ نجم محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤخراً كمركز إقليمي رائد في مجال التدريب القضائي والقانوني المتميز، مع التركيز بشكل خاص على ما يسمى «النظام القانوني متعدد الاختصاصات القضائية» والذي يعني إعداد المحامين والقضاة للعمل في مختلف الاختصاصات القضائية حول العالم. وبالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، توفر أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي حالياً دورات تعليمية تساعد في ردم الهوة بين أنظمة القانون المدني والقانون العام السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها، قالت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "إن إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة ماكجيل يؤكد تحول دبي إلى وجهة جديدة يقصدها طلاب الحقوق الكنديون المتفوقون لتطوير مهاراتهم القانونية. ونحن ندرك أن العولمة تحفِّز محاكمنا وأمثالها على الابتكار والإبداع، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، وذلك من خلال التفكير المعتمد على النظام القانوني متعدد الاختصاصات القضائية لمساعدة الشركات الدولية التي تسعى لحل نزاعاتها القانونية في مختلف أنحاء العالم. وبما أن التكنولوجيا تساهم في تقليص المسافات بين الأسواق العالمية".

واعتباراً من مايو الجاري، حازت طالبة السنة الثالثة في كلية الحقوق التابعة لجامعة ماكجيل فيفا دادوال بأولى منح البرنامج التدريبية؛ وذلك بدعمٍ من "القنصلية العامة لكندا" وشركة "طيران كندا".

وقالت فيفا دادوال، طالبة الحقوق في جامعة ماكجيل والفائزة بأولى منح البرنامج التدريبية: "أنا سعيدة جداً باختياري لهذه المنحة التدريبية الجديدة. وتم الإعلان عن المبادرة التدريبية الجديدة خلال ندوة أقامها «مجلس العمل الكندي» واستضافتها محاكم مركز دبي المالي العالمي. وبمعرض الحديث عن التجارة المستقبلية، ناقش ممثلون عن «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» و»القنصلية العامة لكندا»، دورَ التجارة الإماراتية-الكندية في دعم مختلف مراكز التجارة العالمية، بدءاً من دولة الإمارات ووصولاً إلى الصين.

وقال القنصل العام الكندي في دبي إیمانویل كامارانكیس: «كان من دواعي سرور القنصلية العامة لكندا أن تدعم هذه الشراكة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وجامعة ماكجيل، لإطلاق برنامج تدريب شامل في النظام القانوني متعدد الاختصاصات القضائية. ومن المعروف أن النظام القانوني الكندي يعتمد على القانونين العام والمدني منذ أكثر من 150 عاماً، وهذه التعددية القانونية ما هي إلا انعكاس واحتفاء بطابع التنوُّع الذي تشتهر به كندا.»

واختتم ديبو سيرياك، مدير شركة «طيران كندا» في الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان: «يَسرّ شركة «طيران كندا» أن تتعاون مع جامعة ماكجيل ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن إطار هذا البرنامج التدريبي. وكانت شركة «طيران كندا» قد بدأت بتشغيل خدمة الطيران المتواصل بين دبي وتورونتو منذ عام 2015.