الأسهم المحلية تربح 4.3 مليارات درهم

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 4.3 مليارات درهم وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت غالبية الأسهم في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار مع وصول الأسعار إلى مستويات سعرية جاذبة فضلاً عن تفاؤل المستثمرين بانضمام «إعمار للتطوير» إلى مؤشر «إم. أس. سي. آي» للأسواق الناشئة.

وارتفع سوق دبي 1.09% أو ما يعادل 31.7 نقطة وهي أكبر مكاسب لجلسة واحدة منذ 4 أسابيع، ليغلق عند 2936.75 نقطة مستفيداً من صعود أسهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك» و«دريك آند سكل»، فيما ربح سوق أبوظبي 23.7 نقطة أو ما نسبته 0.53% ليغلق عند 4470.57 نقطة بفضل مكاسب أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية» و«أدنوك للتوزيع».

وتخطت سيولة السوقين حاجز 500 مليون درهم للمرة الأولى منذ أسابيع لتبلغ 509.6 ملايين موزعة بواقع 374.5 مليوناً في دبي و135.13 مليوناً في أبوظبي، وتداول المستثمرون أسهم 326.29 مليون سهم منها 275.7 مليوناً في دبي و50.58 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 5606 صفقات.

تفاؤل

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسواق حققت مكاسب جيدة لليوم الثاني على التوالي وسط حالة من التفاؤل بعد انضمام «إعمار للتطوير» لمؤشر الأسواق الناشئة.

وأعلنت مؤسسة «إم. إس. سي. آي» للأسواق، مورجان ستانلي سابقاً، ضم شركة «إعمار للتطوير» لمؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة وهو ما عزز صعود السهم بنسبة 1.46% ليغلق ند 5.56 دراهم، ودعم صعود سوق دبي أيضاً ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.58% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 51.2 مليون درهم إلى جانب صعود «دبي للاستثمار» 6.9% و«أرابتك» 4.52% و«دريك آند سكل» 5.26% مع تصدره النشاط بالكميات بنحو 97.7 مليون سهم.

وأضافت منى لـ«البيان الاقتصادي»: أيضاً استمدت الأسواق دعما قوياً من توالي إعلانات الشركات عن أرباح فصلية قوية بالتزامن مع قرب نهاية الفترة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية وهو ما نعتقد أن يكون عامل دعم قوياً للأسهم في الفترة القادمة مع تركيز المستثمرين على اقتناء الأسهم ذات الأسس المالية القوية.

عقود

بقيت التداولات بسوق المشتقات في ناسداك دبي هادئة أمس بعد تداول 715 عقداً بقيمة 514.2 ألف درهم من خلال 5 عمليات، وارتفعت عقود إعمار للتطوير بنحو 1.46%، فيما انخفضت عقود موانئ دبي العالمية بنسبة 1.53%.

اتفاقية

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند التعامل مع شركة الوساطة، بضرورة الحرص على الحصول على نسخة من اتفاقيتك الموقعة من شركة الوساطة ومراعاة شطب الفرغات إن وجدت، والحرص كذلك على حصولك على كشف حسابك بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

Ⅶإفصاحات

حققت «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» زيادة في أرباحها في الربع الأول من العام الجاري 20.7% إلى 24.15 مليون درهم مقارنة بـ 20 مليوناً للفترة نفسها من 2017.

تراجعت أرباح «دبي للمرطبات» في الربع الأول 77% إلى 4.02 ملايين مقابل أرباح بـ 17.4 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2017.

سجلت «الإمارات للمرطبات» خسائر بالربع الأول من العام الجاري 1.98 مليون درهم مقابل 1.35 مليون أرباح الربع الأول 2017.

ارتفعت أرباح «عمان للتأمين» بالربع الأول من العام الجاري 25.6% إلى 31.96 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 25.45 مليوناً بنفس الفترة من 2017.

قرر مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة عقد اجتماع السبت المقبل للاطلاع على الأداء العام للشركة عن الفترة المنتهية في 30 أبريل 2018.

عينت «السور للاستثمارات» محمد علي السري بدلاً من عبد العزيز الشحي ممثلاً لها بعضوية مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.

تراجع صافي خسائر «الخليجية للاستثمارات العامة» في الربع الأول 18.8% إلى 36.25 مليون درهم مقابل خسائر بـ 44.62 مليوناً بنفس الفترة من 2017.

قفزت أرباح «النعيم القابضة» المدرجة ببورصتي دبي ومصر إلى 2.24 مليون دولار خلال الربع الأول من مقابل أرباح بلغت 139.07 ألف دولار في الفترة المقارنة من 2017.

سجل بنك الإثمار المدرج في سوقي دبي والبحرين تراجعاً بصافي الأرباح 16.9% لتصل إلى 4.81 ملايين دولار مقابل أرباح تبلغ قيمتها 5.79 ملايين دولار بنفس الفترة من عام 2017.

أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن عن استقالة خالد المزروعي الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين على حسن المرزوقي عضواً منتدباً.

وزادت أرباح الشركة إلى 12.52 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.42 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وصلت أرباح شركة العين الأهلية للتأمين إلى 17.29 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 23.2 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

تكبدت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء خسائر بنحو 13.7 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 36.03 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» إلى 14.18 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.54 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفضت أرباح شركة الشارقة للتأمين إلى 8.17 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 9.6 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجعت أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين» إلى 118.6 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 23.9 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين إلى 5.8 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 4 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.