3.3 مليارات مكاسب الشراء الانتقائي للأسهم

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 3.3 مليارات درهم في ختام تعاملات، أمس، مدعومة بعمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والاستثمار والاتصالات، وسط ترقب المستثمرين لقرارات مؤسسة «إم. إس. سي آي» بشأن نتائج مراجعتها للشركات المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.45% أو ما يعادل 12.98 نقطة ليغلق عند 2905.03 نقاط مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك»، فيما ربح سوق العاصمة 21.8 نقطة أو ما نسبته 0.49% ليستقر عند 4446.81 نقطة مدفوعاً بصعود سهم «اتصالات» و«الدار العقارية».

غير أن سيولة السوقين تراجعت لتصل إلى 324.25 مليون درهم موزعة بواقع 247.08 مليون في دبي و77.17 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 195.7 مليون سهم منها 160.6 مليون في دبي و35.1 مليون في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3550 صفقة.

محفّزات

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن الأسواق المحلية نجحت في الأغلاق في المنطقة الخضراء أمس للمرة الأولى بعد تقلبات عدة شهدتها على مدى الأسابيع الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية وغياب المحفزات.

وأضاف القصبي لــ«البيان الاقتصادي»: جاء الصعود مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعات العقارات والاستثمارات والاتصالات، في ظل مساعي المستثمرين لاقتناص الأسهم عند مستوياتها السعرية الحالية التي تعد أكثر جاذبية مقارنة بأسواق أخري في المنطقة، فضلاً عن حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لقرار مؤسسة «إم. إس. سي آي» بشأن نتائج مراجعتها للشركات المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة.

ويضم مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، ومنها أسهم مدرجة في أسواق عربية في مقدمتها الإمارات ومصر.

صعود

وأوضح القصبي أن التدني المستمر في مستويات السيولة لا يزال العقبة الوحيدة أمام استمرار وتيرة المكاسب في الأسواق، متوقعاً أن تعاود السيولة زخمها بعد شهر رمضان وعيد الفطر في ظل التوقعات بضخ استثمارات جديدة من قبل المؤسسات والصناديق والمحافظ الأجنبية.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.21% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 79.5 مليون درهم، إلى جانب صعود «إعمار للتطوير» 2.81% و«دبي للاستثمار» 1.63% و«أرابتك» 0.57% و«سوق دبي المالي» 3.09%، وتصدر سهم «دريك آند سكل» النشاط بالكميات بنحو 45 مليون سهم وأغلق رابحاً 1.79%.

دعم

وارتفع سوق أبوظبي أمس بدعم رئيس من صعود سهم «اتصالات» بنسبة 2.2% إلى جانب صعود «الدار العقارية» بنحو 1.46% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 15.6 مليون درهم، فيما تصدر «دانة غاز» النشاط بالكميات بنحو 10.27 ملايين سهم، لكنه أغلق متراجعاً 2.78%، واستقر سهم «بنك أبوظبي الأول» دون تغيير متصدر المرتبة الثانية في قائمة النشاط بالقيم بنحو 13.29 مليون درهم.

ولم تشهد العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس تداولات نشطة بعد تداول 1000 عقد بقيمة 189 ألف درهم من خلال عمليتين تمت على عقود «دبي للاستثمار» لتغلق مرتفعة بنسبة 1.63%.

اتفاقية

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المتعاملين عند التعامل مع شركة الوساطة بضرورة الحرص على الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقّعة من شركة الوساطة ومراعاة شطب الفراغات إن وجدت، والحرص كذلك على الحصول على كشوف حساباتهم بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

Ⅶإفصاحات

أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للتأمينات العامة ارتفاع صافي أرباحها في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.8% إلى 8.54 ملايين درهم مقابل 8.47 ملايين درهم أرباحها بالفترة نفسها من عام 2017.

ارتفع صافي أرباح «الوثبة الوطنية للتأمين» إلى 26.8 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 14.03 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

انتخب مجلس إدارة شركة «منازل العقارية» محمد مهنا القبيسي رئيساً لمجلس الإدارة وناصر المر الزعابي نائباً له.

انخفض صافي أرباح شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» إلى 4.29 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 5.57 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

قلصت شركة «التأمين المتحدة» خسائرها إلى 643.8 ألف درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بنحو 3.22 ملايين درهم في الفترة ذاتها من عام 2017.

زادت أرباح شركة «الظفرة للتأمين» إلى 16.2 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 8.89 ملايين في الفترة المقارنة من 2017.

تكبدت شركة «أسمنت الخليج» خسائر بنحو 2.9 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 8.12 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفضت أرباح شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى 3.65 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.56 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

هبطت أرباح الشركة العالمية القابضة إلى 9.88 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 12.64 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

أكدت شركة أجيلتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، حصولها على تسهيلات ائتمانية تتضمن زيادة خط ائتمانها من 235 مليون دولار إلى 725 مليون دولار، وذلك بإضافة بنوك جديدة، مشيرة إلى أنه سينعكس ذلك على بياناتها المالية بطريقة مرحلية حسب قيمة المبلغ المستخدم من التسهيلات.

تراجعت أرباح شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.5% إلى 12.76 مليون درهم مقابل 15.28 مليون درهم أرباحها بالفترة نفسها من عام 2017.

وافقت الجمعية شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» المدرجة ببورصتي دبي والكويت على المقترح بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، فيما يجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم لمناقشة البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2018.

ارتفع صافي أرباح مصرف السلام - البحريني المدرج ببورصتي دبي والبحرين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.5% لتصل إلى 5.33 ملايين دينار بحريني مقابل 4.86 ملايين دينار أرباحه في الفترة نفسها من العام الماضي.

نمت أرباح المجموعة العربية للتأمين المدرجة ببورصتي دبي والبحرين، في الربع الأول من العام الجاري 145% إلى 1.28 مليون دولار.