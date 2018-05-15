حاكم الفجيرة: حريصون على بيئة استثمارية مشجعة

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه في الرميلة أمس، راسل هاردي، المدير التنفيذي لمجموعة فيتول العالمية للبترول، واستمع سموه خلال اللقاء إلى التطورات الدولية والإقليمية لسوق الطاقة والأعمال التجارية المتعلقة بها، من بينها التنظيم الجديد للمنظمة البحرية الدولية 2020، لتوفير الوقود المنخفض الكبريت، وأثرها على أعمال تزويد السفن بالوقود والمراكز العالمية التابعة لها.

وأكّد صاحب السمو حرص الإمارة على توفير البيئة الاستثمارية المشجعة والتسهيلات الميسرة للشركات النفطية العالمية والمستثمرين بما يلبي مسيرة التنمية المستدامة والتحديث، التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات.

من جانبه شكر هاردي، صاحب السمو وحكومة الفجيرة على دعمها وشراكتها على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى أن شركة فيتول محظوظة للشراكة مع حكومة الفجيرة منذ عام 2007، التي تعكس مدى أهمية الفجيرة كونها مركزاً إقليمياً لكل من النفط الخام والمنتجات البترولية. وفيتول للبترول من أكبر الشركات العريقة والرائدة في مجال تجارة النفط والمنتجات البترولية، وقد تأسست عام 1966، ولها مكاتب إقليمية في عدد من دول العالم، يبلغ عددها 40 مركزاً إقليمياً.

وقامت الشركة عام 2017 بمناولة أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية في اليوم، وحجم إيرادات يبلغ 181 مليار دولار. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، والدكتور سالم عبده خليل، المستشار الاقتصادي.