سوق دبي يستهل الأسبوع بالأخضر

استهل سوق دبي تداولات الأسبوع بارتفاع وصعد سوق دبي بنسبة 0.36% بعد أن قلص جانباً كبيراً من مكاسبه الصباحية التي وصلت إلى 0.8% مع بداية الجلسة، ليغلق رابحاً 10.25 نقاط عند مستوى 2892.05 نقطة بدعم صعود أسهم "دبي الإسلامي" و"دبي للاستثمار" و"أرابتك".

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.29% أو ما يعادل 12.84 نقطة ليغلق عند 4424.99 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم "اتصالات" و"أدنوك للتوزيع" في مقابل استقرار "أبوظبي الأول" وصعود "دانة غاز" بعد إسدال الستار على قضية إعادة هيكلة الصكوك.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 370.3 مليون درهم موزعة بواقع 241 مليوناً في دبي و129.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 272.6 مليون سهم منها 193.7 مليوناً في دبي و78.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3673 صفقة.

هدوء

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق بدأت حالة من الهدوء مبكراً قبيل شهر رمضان وهو ما ظهر جليا من خلال عودة التراجع في مستويات السيولة رغم وجود محفزات إيجابية.

وأضاف الأعصر لـ"البيان الاقتصادي" أن قدوم شهر رمضان مع تراجع السيولة وقرب انتهاء فترة إفصاحات نتائج الأعمال سيكون عامل ضغط كبير على أداء الأسواق خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تتحرك المؤشرات بشكل عرضي ما بين الارتفاع والهبوط على حسب المعطيات.

ويتوقع الأعصر أن تشهد الأسواق ارتدادا صعوديا قويا بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، خصوصا مع تداول غالبية أسعار الأسهم عند مستويات متدنية، فضلا عن التوقعات بزيادة الاستثمار المؤسسي والأجنبي مع هدوء التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في تلك الفترة.

دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم "بنك دبي الإسلامي" بنسبة 1.03% و"أرابتك القابضة" بنسبة 1.15% و"دبي للاستثمار" بنسبة 1.66%، إلى جانب صعود "داماك العقارية" و"سوق دبي المالي" بنحو 1.32% و1.46% على التوالي. بينما حد هبوط أسهم "إعمار العقارية" و"الإمارات دبي الوطني" و"إعمار للتطوير" بنحو 0.4% و0.49% و0.93% على التوالي من وتيرة صعود السوق.

وتصدر "جي اف اتش" نشاط السوق بالقيم بنحو 59.2 مليون درهم بعد تداول أكثر من 40 مليون سهم وأغلق منخفضاً 0.68%، فيما تصدر "دريك آند سكل" النشاط بالكميات بتداول 44.8 مليون سهم بقيمة 51 مليون درهم وأغلق رابحاً 1.82%.

أبوظبي

وتراجع سوق العاصمة بضغوط من انخفاض سهمي "اتصالات" و"أدنوك للتوزيع" مع هبوطهما بنحو 0.93% و1.99% على التوالي، إلى جانب انخفاض "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 0.29% و"إشراق العقارية" 2.74% رغم تحولها للربحية في الربع الأول.

وتصدر سهم "دانة غاز" النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 46.9 مليون سهم بقيمة 51.3 مليون درهم وأغلق على ارتفاع بنسبة 3.85% بعد إعلان الشركة إتمام اتفاق لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار.

عقود

تراجعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس، بعد تداول 382 عقدا بقيمة 173.5 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وانخفضت عقود "جي اف اتش" بنسبة 0.75% و"إعمار العقارية" بنسبة 0.42% و"مؤشر سوق أبوظبي" بنسبة 0.31%.

محافظ

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية، وذلك بهدف الحرص على مدخراتهم وضمانا لسلامة تعاملاتهم.

Ⅶإفصاحات

ارتفعت أرباح أورينت للتأمين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.4% إلى 153.58 مليون درهم مقابل 150.02 مليون درهم أرباح نفس الفترة من عام 2017.

حققت شركة الإمارات للمرطبات بنهاية الربع الأول من العام الحالي خسائر 1.98 مليون درهم مقابل 1.35 مليون بنفس الفترة من 2017.

تعقد شركة الفردوس القابضة اجتماعا اليوم لاعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2018، والدعوة لعقد الجمعية العمومية.

يجتمع مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتأمين "سلامة" يوم غد لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018.

أعلنت شركة اللاينس للتأمين ارتفاع صافي أرباحها بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.6% الى 14.13 مليون درهم مقابل 13.13 مليون درهم أرباحها بنفس الفترة من عام 2017.

أظهرت نتائج شركة أورينت يو أن بي تكافل تحقيق خسائر في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بمقدار 2.62 مليون درهم.

تقرر انعقاد مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية يوم غد لمناقشة القوائم المالية للربع الأول من عام 2018.

شهدت نتائج شركة العربية الإسكندنافية للتأمين تحولاً إلى الربحية بعد سجلت أرباحا بالربع الأول من العام الجاري نحو 7.89 ملايين مقابل خسائر 1.83 مليون درهم بنفس الفترة من العام 2017.

وافقت الجمعية العمومية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

أغلقت شركة الاتحاد العقارية عن غلق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وسيتم التصويت على العضوية بمجلس الإدارة في اجتماع العمومية المقرر عقده الخميس المقبل، وذلك من التالية أسماؤهم: أحمد يوسف خوري (تنفيذي /‏‏غير مستقل)، خليفة حسن الحمادي (تنفيذي/‏‏غير مستقل)، سامح عبد الله القبيسي (غير تنفيذي/ ‏‏مستقل)، إن بي بي كابيتال للاستثمار ويمثلها آمنة حسن الحمادي (مستقل).

وقّعت شركة شعاع كابيتال اتفاقا أوليا مع شركة أموال الدولية للاستثمار لتنفيذ عرض الاستحواذ الاختياري على "أموال" بعد حصولها على موافقة مبدئية من قبل بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

تعقد شركة "أدنوك للتوزيع" اجتماع مجلس إدارة يوم غد لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

انخفضت أرباح شركة "الخليج للمشاريع الطبية" إلى 20.118 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.425 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجعت أرباح شركة "صناعات أسمنت الفجيرة" إلى 7.53 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 12.58 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

يعقد مجلس إدارة شركة "المستثمر الوطني" اجتماع جمعية عمومية في 6 يونيو المقبل للنظر في إبراء ذمة مجلس الإدارة ومناقشة استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وانتخاب مجلس إدارة جديدة مؤلف من 9 أعضاء.

هبطت أرباح شركة "ميثاق للتأمين التكافلي" إلى 4.29 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 5.57 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

زادت أرباح شركة "أسمنت رأس الخيمة" إلى 1.94 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 1.37 مليون في الفترة ذاتها من 2017.

نزلت أرباح شركة "رأس الخيمة العقارية" إلى 24.622 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 39.87 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.