«داماك» تقرع جرس إدراج صكوك بــ 400 مليون دولار

قرع عادل تقي، المدير المالي التنفيذي لمجموعة داماك العقارية، أمس جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج صكوك أصدرتها شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة داماك العقارية، بقيمة 400 مليون دولار والذي يعد ثالث إدراج صكوك للشركة في ناسداك دبي.

وتتصدر دبي مراكز إدراج الصكوك العالمية من حيث القيمة، إذ تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي حالياً 59.72 مليار دولار. ويدعم الإدراج في البورصة العالمية في المنطقة برنامج داماك العقارية لجمع رؤوس الأموال للأغراض العامة للشركة فضلاً عن مواصلة استراتيجية نموها في ظل استمرار توسعها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها من خلال مشاريعها في دول الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والأردن ولبنان وعمان وكذلك المملكة المتحدة.

وبُيعت الصكوك للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مما يعكس الوضع الدولي لشركة داماك العقارية.

وحضر احتفالية قرع الجرس حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، بالإضافة إلى كبار ممثلي داماك العقارية.

نشاط

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: يؤكد هذا الإصدار والإدراج من جانب إحدى شركات التطوير العقاري المهمة في المنطقة الدور الرائد الذي تضطلع به دبي بوصفها مركزاً دولياً لخبرات ونشاط الصكوك، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال عمق خبرات مسؤولي التمويل الإسلامي في الإمارة. وتلعب الصكوك دوراً هاماً في المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي".

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: "تواصل داماك زيادة نطاق محفظتها من مشاريع التطوير في الداخل وعلى الصعيد الدولي، وذلك في ظل بحثها المكثف عن استثمارات استراتيجية من شأنها أن تمكننا من توسيع نطاق حضورنا في أهم الأسواق العالمية. وسيمكننا إدراج الصكوك من جمع رؤوس أموال على نحو فعال من حيث التكلفة، كما سيمنحنا إدراجنا في ناسداك دبي حضوراً رفيع المستوى لهذه الصكوك في جميع أنحاء العالم فضلاً عن إطار تنظيمي مميز."

خدمات

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: "في الوقت الذي تواصل فيه سوق الصكوك التوسع على الصعيد العالمي من خلال جذب مجموعة متزايدة من جهات الإصدار والمستثمرين من مختلف الخلفيات، سنعمل على زيادة تعزيز خدماتنا نيابة عنهم بما في ذلك أنشطة ما قبل الإدراج وما بعد الإدراج. وستواصل ناسداك دبي تطوير فئات أصول التمويل الإسلامي لديها مع الحفاظ على وضع الصكوك في طليعة عملية التطوير والابتكار، وذلك في ظل زيادة نطاق الدور المنوط بنا بوصفنا البورصة العالمية في المنطقة."

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أدرجت داماك العقارية الصكوك بقيمة 400 مليون دولار لدى ناسداك دبي في 18 أبريل 2018. ويعد هذا هو الإدراج الثالث للشركة في ناسداك دبي، وذلك عقب إدراجي صكوك بقيمة 650 مليون دولار في أبريل 2014 وبقيمة 500 مليون دولار في أبريل 2017.