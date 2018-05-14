22.6 % نمو صافي أرباح «الواحة كابيتال»

أعلنت "الواحة كابيتال" تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 107 ملايين درهم، بنمو نسبته 22.6%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لوحدة إدارة أصول الشركة وبيع 3.77 ملايين سهم من حصت الواحة كابيتال في شركة "إيركاب القابضة". وسجلت المجموعة نمواً نسبته 18.9% على أساس سنوي في إجمالي دخلها للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، ليصل إلى 316.2 مليون درهم.

ويعود هذا النمو جزئياً إلى الارتفاع الكبير في الدخل من استثمارات الشركة في صندوق الدخل الثابت وصندوق الأسهم التابعين لها، وكذلك إلى نمو حجم الأصول المدارة من قبل الشركة. كما أعلنت الشركة عن تحقيق مكاسب بقيمة 25 مليون درهم مقابل بيع 3.77 ملايين سهم في شركة "إيركاب القابضة" المدرجة في بورصة نيويورك. وتحتفظ الواحة كابيتال بحصة نسبتها 15.68% في أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم. وسجلت "الواحة كابيتال" انخفاضاً في إجمالي نفقات المجموعة بنسبة 5.3% لتصل إلى 160 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.

أصول

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة "الواحة كابيتال": تظهر نتائج الربع الأول مدى قوة أعمالنا، وذلك بتحقيق وحدة إدارة الأصول نمواً قوياً مضيفاً على الأداء الثابت لمحفظة الاستثمارات الرئيسية التابعة للشركة. وقد حققت صفقات "الواحة كابيتال" في العام الماضي المزيد من التنوع في محفظة أصول الشركة، ونحن نسعى بشكل مستمر لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية الجذابة.

وأكد النعيمي حرص الشركة على الاستمرار في تعزيز مصادر الدخل بشكل مستمر من خلال استقطاب مستثمرين من أطراف ثالثة إلى صناديقنا المدارة بشكلٍ فعال والتي لطالما فاقت كل التوقعات.

وتدير وحدة إدارة أصول "الواحة كابيتال" مجموعة من صناديق أسواق رأس المال. حيث واصلت في هذا العام صناديق الاستثمار الرئيسية التابعة للشركة أداءها القوي الذي سجلته في عام 2017. كما سجل صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً إجمالياً نسبته 10.8% في الربع الأول من عام 2018، بينما سجل صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عائداً إجمالياً نسبته 4.1% خلال الفترة ذاتها.

استثمارات

وتابعت وحدة الاستثمارات الرئيسية في "الواحة كابيتال" تحقيق أداءٍ ثابت، حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد لمجموعة دنيا 125.2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018، كما ارتفع عدد عملائها بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى ما يزيد على 300,000 عميل.

وبلغ الدخل من الشركتين التابعتين للواحة كابيتال "أنجلو أريبيان للرعاية الصحية" و"الواحة لاند" 72 مليون درهم.

11.53

ارتفعت قيمة إجمالي أصول "الواحة كابيتال" إلى 11.53 مليار درهم مع نهاية الربع الأول، وذلك من 11.35 مليار درهم والمسجلة في 31 ديسمبر 2017. وساهمت وحدة الاستثمارات الرئيسية بأكثر من نصف أصول "الواحة كابيتال"، مع مساهمة إدارة الأصول بنسبة 47% .