أعلى ارتفاع شهري للودائع الحكومية منذ 8 سنوات

حققت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي أعلى ارتفاع شهري لها خلال مارس الماضي منذ 8 سنوات، بقيمة 31.5 مليار درهم ليصل رصيدها التراكمي إلى 232.9 مليار درهم مقارنة مع 201.4 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بنسبة نمو 15.6%.

ووفقاً للنشرة الإحصائية لشهر مارس الصادرة عن المصرف المركزي أمس ارتفعت القاعدة النقدية للقطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 365.2 مليار درهم مقارنة مع 363.8 ملياراً نهاية فبراير السابق بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم.

وأشارت الإحصائيات إلى أن المصرف المركزي رفع أرصدته المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج لتصل إلى 271 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 266.5 ملياراً نهاية فبراير السابق بزيادة قدرها 4.5 مليارات درهم.

وكشفت إحصاءات النشرة عن ارتفاع النقد المصدر بالدولة ليصل إلى 84.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 84.2 ملياراً نهاية فبراير السابق بزيادة نحو نصف مليار درهم، كما ارتفع النقد داخل البنوك ليصل بنهاية الربع الأول إلى 14.8 مليار درهم مقارنة مع 14.2 ملياراً نهاية فبراير الماضي بزيادة قدرها 600 مليون درهم.