«دانة غاز» تعيد هيكلة صكوك بـ 700 مليون دولار

توصلت دانة غاز للطاقة إلى اتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول شروط وبنود عرض لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها والتي بلغت قيمتها الاسمية 700 مليون دولار في 31 أكتوبر2017. وتوقعت الشركة حدوث انخفاض كبير لمديونيتها بناء على الاتفاق قد يصل إلى 385 مليون دولار.

واعتباراً من يوم أول من أمس، دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52 % من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغلاق وتجميد ملزم قانونياً مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك. كما دخلت الشركة وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة.

وقال بيان للشركة إن هذا الحل التوافقي يمثل وسيلة لفض المنازعات والدعاوى القائمة التي تواجه الأطراف ودياً.

خياران

وبموجب الاتفاق يحصل حملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت (شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة).

ويوفر الخيار الآخر إمكانية استرداد كامل رأس المال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ لحملة الصكوك اﻟذين يختارون الاستمرار مع الصكوك الجديدة، ويتضمن هذا الخيار التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الاسمية. وسوف تُسلم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2017 وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر 2017 إلى تاريخ إتمام العملية. وإذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة، فسيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت.

وستتكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على إجارة والتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4 % ولمدة 3 سنوات. "

شروط

وقالت دانة غاز إن الحل التوافقي مشروط بتحقق عدد من الشروط بما فيها سداد مصاريف أطراف معينة وإنهاء جميع الدعاوى القائمة، ويضع حداً لما تسببه من استنزاف وتدنٍّ في القيمة لجميع الأطراف. بالإضافة إلى التنازل عن مطالبات معينة.

وأكدت أن هذا العرض يعكس التحسن الكبير للمركز المالي للشركة حيث تبلغ نسبة صافي دين الشركة 0.3 ضعفاً، ويتلافى هذا الاتفاق المخاطر التي تواجه الأطراف في حال استمرار النزاعات القانونية الطويلة والشائكة في دول مختلفة وأمام العديد من الجهات القضائية.

خطوات

وأفادت دانة غاز بأنه لإتمام الصفقة بنجاح ستسعى الشركة للحصول على موافقة مساهميها وحاملي صكوكها الحاليين. ويُتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018.

وتنوي الشركة عقد اجتماع للجمعية العمومية لمساهميها في شهر يونيو للموافقة على شروط وبنود الصفقة.

وعلى المنوال نفسه، ستسعى الشركة للحصول على موافقة بقية حاملي صكوكها على الصفقة المقترحة من خلال عملية عرض العطاء واستدراج الموافقة والمتوقع إطلاقها خلال الشهر الجاري.

والتزاما بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية فسوف تحرص الشركة على إطلاع الأطراف المعنيين على أي تطورات جوهرية.

تسييل

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: " كانت الرغبة المعلنة للشركة منذ البداية أن تتيح لحاملي الصكوك خيار تسييل صكوكهم بسعر أعلى من الأسعار السائدة في السوق في حينه أو نزولاً عند اختيارهم الشخصي بمنحهم خيار الاسترداد الكامل للقيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها. كما تم التحقق من أن الصكوك الجديدة التي سيتم طرحها لحاملي الصكوك متوافقة توافقاً تاماً مع القانون".

وعلق أحد أعضاء لجنة حاملي الصكوك قائلاً: يسرنا أننا قد توصلنا إلى اتفاق مع الشركة ونحن نقدم دعمنا لهذه التسوية.

موافقات

يخطط مجلس إدارة دانة غاز للحصول على موافقات أصحاب المصلحة لتنفيذ الصفقة، بينما تواصل الشركة التركيز على تحقيق نموها المستهدف خلال السنوات المقبلة مع الاستمرار في تحقيق القيمة المتزايدة لأصولها. ودعت الشركة مساهميها وبقية حملة الصكوك إلى الموافقة على العرض المقترح.