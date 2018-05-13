أحمد بن سليم: دبي تربط الشركات بالأسواق الأسرع نمواً

أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن دبي توفر للشركات وصولاً إلى مجموعة من الأسواق العالمية الحيويّة والأسرع نمواً.

واختتم مركز دبي للسلع المتعددة الأسبوع الماضي أنشطة حملته الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» (Made for Trade Live) التي نظّمها للمرّة الأولى في إسبانيا. وقد اشتملت الحملة على فعاليتين منفصلتين أقيمتا في مدينتي مدريد وبرشلونة.

وتعد هذه الحملة الأولى من نوعها للمركز، حيث انطلقت في إسبانيا بمشاركة ما يزيد على 300 من المندوبين وقادة الأعمال وخبراء القطاع، وهي تأتي في أعقاب قيام المركز مؤخراً بإطلاق نسخة باللغة الإسبانية لموقعه الإلكتروني www.dmcc.ae/‏‏‏‏es.

ويكتسب توقيت الحملة أهمية كبيرة بالنظر إلى النمو الذي شهده الاقتصاد الإسباني في الآونة الأخيرة، حيث سجل معدل نمو سنوياً تجاوز 3% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته حيال النمو في إسبانيا خلال عام 2018 من 2.4% إلى 2.8%؛ ليتفوق بذلك الاقتصاد الإسباني على نظرائه في إيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويكمن أحد أبرز الأسباب وراء هذا النمو الاقتصادي القوي في تزايد عدد الشركات الإسبانية التي تنشد تحقيق النمو والازدهار عبر التركيز على استراتيجيّات للتوسع نحو الأسواق الخارجية.

استكشاف الفرص

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «في خضم فترات انعدام الاستقرار المالي تمضي العديد من الدول الأوروبية قدماً لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة. ونظراً إلى موقعها المتميز كحلقة وصل ونقطة التقاء مع دول العالم، توفر دبي للشركات وصولاً منقطع النظير إلى مجموعة من الأسواق العالمية الحيويّة والأسرع نمواً. ونؤمن بأن الشركات الإسبانية ينتظرها الكثير من الفرص لإبرام اتفاقيات تعاون وشراكات مثمرة مع مركز دبي للسلع المتعددة، التي ستضمن لها الوصول بسهولة إلى تلك التدفقات التجارية والاستفادة من المشاريع الدولية، ونسعى من خلال حملتنا الترويجية في إسبانيا إلى تسليط الضوء على هذه الفرص المجزية».

وأضاف بن سليم: «بفضل وجود بنية تحتية قوية ومرافق متطوّرة وخدمات عالمية الطراز، نجح مركز دبي للسلع المتعددة في تمكين الشركات الأعضاء المُسجّلة لديه، والبالغ عددها أكثر من 15 ألف شركة، من مزاولة الأنشطة التجارية بكل مرونة وثقة. وفي أعقاب سلسلة من المناقشات الإيجابية التي عُقدت على مدى يومين في إسبانيا، نثق بأننا سنشهد نمواً قوياً في عدد الشركات الإسبانية التي تسعى للانضمام إلى المركز، وتنشد المساهمة في تحقيق استراتيجية نمّونا الطموحة التي تهدف إلى زيادة عدد الأعضاء المُسجلين لدينا إلى 30 ألف شركة بحلول عام 2025».

وفي تصريح لها خلال الفعالية التي عُقدت في مدريد، قالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى إسبانيا: «تُعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسبانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون لإسبانيا جناح مشارك في معرض إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سيتيح فرصاً كبيرة ومجزية للشركات الإسبانية من مختلف القطاعات».

تبادل تجاري

وتعتبر الإمارات إحدى أكبر الأسواق في المنطقة بالنسبة للشركات الإسبانية، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 2.4 مليار دولار (8.8 مليارات درهم) خلال عام 2016، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وخلال الفعالية التي أقيمت في مدريد أيضاً، قال خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني السابق: «تعمل دولة الإمارات على تنويع مقوّمات اقتصادها، كما تشهد الكثير من الاستثمارات والمشاريع في مجالات الخدمات اللوجستية والصحة والتعليم ومشاريع المياه، ولا شك أن إسبانيا تمتلك إمكانات قوية للغاية على مستوى تلك القطاعات. وتُعتبر الإمارات من البلدان التي تتمتع بأعلى مستويات الاستقرار، كما أنها ملتزمة تماماً بتعزيز مقوّمات الاقتصاد المتنوّع والمستدام، وإرساء بيئة متكاملة لدعم نمو وازدهار قطاع الأعمال والشركات بشكل عام، وهذا الأمر يفسّر المكانة المرموقة التي تستأثر بها الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي.

ونتوقع أن تشهد الإمارات نمواً مستداماً في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ونحن منبهرون جداً بالنمو السريع الذي تحققه الدولة، وما تتمتع به من آفاق اقتصاديّة واعدة، إلى جانب التزامها الراسخ بتطوير نموذجها الاقتصادي على أوسع نطاق».

مزاولة الأعمال

وفي معرض كلمته خلال الفعالية التي نُظّمت في مدينة برشلونة، قال جواكيم غاي دي مونتيلا، رئيس مؤسسة «فورمنت ديل تريبل»: «أصبحت مزاولة الأعمال التجارية في الإمارات أكثر سهولة اليوم، وهذا هو السبب وراء تأسيس مزيد من الشركات الكاتالونية في الدولة. ونثق بأن هذه الحملة، التي تسلّط الضوء على الدور الحيوي لمركز دبي للسلع المتعددة، ستنطوي على نتائج إيجابية للغاية بالنسبة لنا جميعاً».

كلمات

شهدت فعاليتا الحملة في مدينتي مدريد وبرشلونة كلمات رئيسية لكلٍ من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، وجيمس بيرنارد، مدير مبيعات في المركز، وسانغيف دوتا، مدير تنفيذي السلع في المركز، بالإضافة إلى ممثلين عن المنطقة الحرّة في جبل علي، ومن بينهم أحمد الحداد، الرئيس التنفيذي للعمليات، وابتسام أحمد الكعبي، مديرة المبيعات.