«أغذية» تتوقع استحواذات جديدة في 2018

قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، أن شركته، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تنظر فرص استحواذ جديدة في قطاع المياه بمنطقة الخليج العربي بهدف التوسع والنمو.

وأضاف الواحدي، في تصريحات خاصة ل «البيان الاقتصادي»: نبحث الفرص المتاحة في منطقة الخليج ونأمل إتمام صفقة استحواذ خلال العام الجاري في ظل مساعينا للتوسع وزيادة نسب النمو في أعمالنا، وسيكون الاستحواذ في قطاع المياه ولم تحدد قيمته حتى الآن فقد تكون بين 200 ألف إلى مليار درهم على حسب طبيعة الصفقة.

وركزت «أغذية» توسعاتها في السنوات الماضية على دول الخليج، ونجحت في 2016 الاستحواذ على قسم المياه لدي شركة «دلتا للتسويق» السعودية التي تمتلك وتنتج أيضا مياه «العين» في المملكة، فيما استحوذت في 2015 على شركة «البيان» للمياه في الإمارات وعمان.

وتقدر استثمارات «أغذية» في السعودية بنحو 200 مليون درهم، وهناك خطط لزيادة الاستثمارات والعمليات في المملكة بمعدلات تتراوح بين خمسة وستة أضعاف استثماراتها الحالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي.

وقال الواحدي: بدأنا نحصد ثمار استحواذنا على شركة دلتا للمياه في السعودية، فضلا عن جهودنا التوسعية في الكويت وعمان، إضافة إلى نمونا القوي المحقق في مجال صناعة المياه العام الماضي، وهو ما يعزز مكانة المجموعة في ظل مساعينا لان تصبح رائدة إقليمياً في مجال صناعة المياه.

عوائد

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، أن الأعمال الاستهلاكية أصبحت تساهم بشكل أكبر في عائدات المجموعة من الأعمال الزراعية، حيث تمثل حاليا نحو 53% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بأقل من 20% فقط قبل عقد من الزمن.

وأشار الواحدي إلى أن قطاع المياه والمشروبات حقق نمواً بنسبة 25% في العام الماضي بفضل الأداء الجيد في دولة الإمارات بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها شركة «دلتا للمياه» في السعودية، كما نجحنا في الحفاظ على مكانتنا في السوق الإماراتية من خلال علامتنا التجارية «مياه العين»، بينما تسير «العين زيرو» بخطي متسارعة لتحتل مكانة بين أفضل خمس علامات تجارية للمياه في الدولة.

وتابع الواحدي: سيسهم إطلاقنا للمزيد من المنتجات في الفترة القادمة في دفع عجلة النمو في المجموعة، من خلال مواصلة الابتكار في قطاع الأطعمة والمشروبات. في حين سيساعد النمو المتواصل للقطاع في المنطقة على تعزيز نمو أعمالنا خلال الأعوام القادمة. وحقق قسم الأعمال الاستهلاكية، الذي يضم المياه والمشروبات والاطعمة، إيرادات بقيمة 260 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وبلغت الإيرادات الصافية للمياه والمشروبات خلال هذه الفترة 212 مليون بنمو قدره 3%.

تحديات

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية» نجاح المجموعة في تحقيق نمواً في إيراداتها خلال الفترة الماضية بفضل خبرتها التجارية الواسعة وذلك على الرغم تحديات السوق الصعبة، مشيراً إلى أن الشركة سعت مؤخراً على الدخول في شراكات مجدية وإطلاق مبادرات إنتاجية جديدة وبذل جهود لتحسين التكلفة في سبيل الدفاع عن مكانتنا السوقية وحماية أرباحنا. وتابع الواحدي: نمضي قدما وسنكون قادرين على تعزيز نمونا وتحسين القيمة المضافة للمساهمين بشكل ملحوظ، وسنواصل رحلتنا نحو تحقيق نمو مربح مستدام على المدي البعيد.

ووضعت «أغذية» مؤخراً خطة استراتيجية تستهدف من خلالها بلوغ عائدات المجموعة حد المليار دولار بحلول عام 2020، بفضل خططها لمواصلة النمو وتحقيق الاستقرار في الإعمال.

دعم

وبين الواحدي أن تأثيرات ترشيد الدعم وضعت ضغوطاً على أعمال المجموعة الزراعية لكننا نجحنا في اجتياز الاثار السلبية الناشئة عن ذلك من خلال إطلاق مبادرات إنتاجية جديدة وتعزيز تدفقات العائدات بالإضافة إلى تنفيذ برامج تحسين التكلفة عند الضرورة.

وذكر أن المجموعة تتبوأ المركز الأول بين مطاحن الدقيق في أبوظبي وهو ما يدلل على المرونة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الوحدة، مضيفا: دخلت المجموعة كذلك في مشروع مشترك مع شركة «أندرسون هاي آند غرين كو» الأمريكية لتأسيس شراكة تسمح بتوزيع منتجات الأعلاف في الإمارات ودول الخليج، مشيراً إلى أن المجموعة تواصل تنمية أعمالها في مجال الأعلاف لتبقي على التزامها بمساعدة المزارعين ودعم جهود الحكومة بشأن الأمن الغذائي في الدولة.

وتابع: كجزء من هذه الجهود، دخلنا مؤخراً في شراكة ابتكار وتطوير تكنولوجي مع شركة «ترو نيوتريشين هايفيد» إحدى شركات «نيوتريكو» العاملة في مجال التغذية والأعلاف الحيوانية، وذلك بهدف تطوير محفظة من المنتجات والخدمات من أجل تحسين التغذية وتحسين الأداء الحيواني للوصول إلى كفاءة اقتصادية محسَّنة في مجال الدواجن والمواشي.

مبيعات

وحول مدى تأثر مبيعات الشركة بتطبيق الضريبة المضافة، قال الواحدي إن مبيعات الشركة لم تتأثر منذ تطبيق الضريبة لا سيما في ظل زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية الضريبة خصوصا أن نسبتها البالغة 5% هي الأقل بين كافة دول العالم التي تطبق هذا النوع من الضرائب، مؤكداً أن الشركة دائماً ما تقدم عروضاً منافسة ومنتجات جديدة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين. ورأى الواحدي أن ضريبة القيمة المضافة ستُسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ما سيدعم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المجموعة قامت في الربع الأول من العام الجاري بتوقيع اتفاقية مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات لإدارة مراكز الخدمات الغذائية في إمارتي أبوظبي والعين، بهدف تزويد مواطني الدولة بمجموعة كبيرة من المنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، ما يسهم بتعزيز نمو المجموعة في مجال المنتجات الاستهلاكية.

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حققت مجموعة «أغذية» أرباحاً صافية بلغت 47 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بصافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الماضي، في حين بلغ صافي إيرادات الشركة 491 مليون درهم، بزيادة بلغت 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017، ويعزى هذا التحسن في الأداء إلى الجهود المبذولة لتحسين التكاليف على امتداد معظم محفظة الأعمال الاستهلاكية التابعة للشركة.