«بيتكوين».. عملة رقمية تتحدى البنوك المركزية

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بدأت عملة «بيتكوين» سعرها الرسمي في عام 2009 عند مستوى 0.001 دولار، ولكن يؤكد الخبراء أن 19 أغسطس 2013 هو تاريخ اليوم الذي أضحت فيه «بيتكوين» حديث العالم، حين قفز سعر هذه العملة إلى أعلى من 100 دولار، حيث سرعان ما أدى عدم خضوعها للنظام المالي العالمي إلى بدء «حالة الحرب» بينها وبين البنوك المركزية العالمية. فكيف هي هذه العملة بعد 7 سنوات؟

108 ملايين معاملة

444 ألف كتلة في سلاسل «بلوك تشين»

180 مليون دولار

حجم تعاملات العملة يومياً في الوقت الراهن

120 مليار دولار

حجم «الأموال» التي تم تحويلها عبر كتل «بلوك تشين»

484 مليون «بيتكوين»

عدد «بيتكوين» التي تم تحويلها عبر «بلوك تشين»

16 مليوناً

حجم «بيتكوين» المتداول حالياً

13 مليار دولار

قيمة «بيتكوين» المتداول

160 ألفاً

عدد الشركات التي تقبل (بشكل غير مباشر) الدفعات من خلال «بيتكوين»

المصدر: البيان – تقرير xische