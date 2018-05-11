110 ملايين أرباح «العربية للطيران» الربعية بنمو 8 %

سجلت العربية للطيران، أرباحاً صافية بلغت 110 ملايين درهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2018، وذلك بارتفاع نسبته 8 %، مقارنة مع 102 مليون درهم، تم تسجيلها عن الفترة عينها من العام الماضي. ووصلت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 877 مليون درهم، وذلك بارتفاع نسبته 8 % عن إيرادات الربع الأول من عام 2017.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 2 مليون مسافر، خلال الفترة بين مطلع يناير ونهاية مارس من عام 2018، لينسجم ذلك مع الرقم المرتفع الذي سجلته الناقلة خلال الربع الأول من العام الماضي. وجاء معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة)، خلال الربع الأول من عام 2018، عند 80 ٪، وهو ما يعتبر معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.

نموذج

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: «يعتبر الأداء المالي القوي للربع الأول، انعكاساً لنموذج العمل المميز الذي نديره، ومدعوماً باستراتيجيتنا الواضحة للنمو. وساهمت تدابير التحكم في التكاليف الصلبة، التي اتخذناها، واستمرار الطلب القوي للمسافرين على رحلاتنا، في التأثير الإيجابي على الأداء المالي للناقلة خلال الربع الأول».

وأضاف: «بينما يستمر الطلب القوي من قبل المسافرين على رحلات الشركة، نجدد التزامنا بالاستثمار في المنتجات المبتكرة، وذات القيمة المضافة، التي ستوفر لعملائنا أفضل الخيارات المتوفرة عند السفر جواً. ونبقى متفائلين بمستقبل قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة، وقدرتنا على مواصلة الربحية المستدامة، وتحقيق هوامش نمو قوية عبر شبكتنا».

وجهات

وأضافت العربية للطيران، ثلاث وجهات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث انطلقت الرحلات بين الشارقة ومطار شيرميتيافو في موسكو، وإلى جدة والكويت، انطلاقاً من سوهاج في مصر. وتبع ذلك، الإعلان عن رحلات جديدة من الشارقة إلى قابالا في أذربيجان، وأزمير وبودرم في تركيا في يونيو 2018، وإلى غروزني في روسيا، ابتداء من أبريل 2018. وفازت الشركة بجائزة «اختيار المحررين»، خلال حفل توزيع «جوائز قطاع النقل الجوي 2018»، والتي عكست التزام الشركة الدائم بتحقيق رضا عملائها، وسعيها المتواصل لتطوير خدماتها وعملياتها، وقطاع النقل الجوي بشكل عام.

بطاقة مشتركة

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، عن شراكته مع العربية للطيران وماستركارد، لإطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية بلاتينوم المشتركة، والتي تتيح لحامليها إمكانية استخدامها عالمياً في عمليات الشراء والسحب النقدي. تمتلك العربية للطيران، برنامج ولاء مبتكر (Air Rewards)، يعتمد على الإنفاق بدلاً من الأميال الجوية.

وسيحصل العملاء المشتركون في بطاقة الائتمان الجديدة المشتركة فوراً، على مكافأة الانضمام بقيمة 15,000 نقطة، مكافأة جوية، تخولهم الاستفادة من برنامج ولاء «إريواردز» Air Rewards لشركة العربية للطيران، ما يتيح لهم الحصول على رحلات مجانية في الوقت المناسب، إلى جانب المزيد من المكافآت من العربية للطيران. دبي ـ البيان