السيولة ترتفع إلى 2.3 مليار للمرة الأولى منذ أسابيع

تحسنت سيولة الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع المنقضي نسبياً، لترتفع من 1.6 مليار درهم، إلى 2.33 مليار، موزعة بواقع 1.58 مليار في دبي، و745 مليون في أبوظبي، وجري تداول 1.5 مليون سهم، منها 1.07 مليون في دبي، و439.6 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 24.4 صفقة. وذلك رغم هبوط الأسواق، بضغوط من تراجع الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك والاستثمار، مع تعرضها لعمليات بيع.

وتراجع سوق دبي بنسبة 2.25 %، أو ما يعادل 66.2 نقطة، ليغلق عند 2881.8 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الرابع على التوالي، وبالغاً أدني مستوياته في 27 شهراً، بضغط هبوط أسهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 11.2 %، و«إعمار العقارية» 7.6 %، و«أرابتك» 7.9 %.

وانخفض سوق أبوظبي بنحو 2.61 %، أو ما يعادل 118.99 نقطة، ليصل إلى 4437.83 نقطة، مستمراً في الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي، ومسجلاً أدني مستوياته منذ مطلع العام الجاري، مع تراجع «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية» بنحو 3.4 % و5 % و1.9 % على التوالي.

وفى جلسة أمس، انخفض سوق دبي بنسبة 0.27 %، مع تراجع سهم «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، بينما قلل صعود «دبي للاستثمار» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي للاستثمار» من وتيرة الهبوط، بينما انخفض سوق أبوظبي بنحو 1.09 %، متأثراً بتراجع سهمي «اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول».

وارتفع سهم «أرابتك» بنسبة 8.7 %، بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباحاً في الربع الأول، هي الأعلى منذ الربع الثالث من 2014، بينما هبط سهم «طاقة» 2.26 %، رغم تحقيق الشركة نمواً بنسبة 42 % في أرباح الربع الأول.

نتائج

وقال رائد دياب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية واصلت أداءها السلبي الأسبوع الماضي، مع تراجع وتيرة الاستثمارات المؤسساتية والأجنبية، وتجاهل المستثمرين للنتائج القوية لبعض الشركات المدرجة. وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»، أن سوق دبي، قد يرتد من عند مستوى 2850 نقطة، وفى حال نجاحه في الإغلاق فوق منطقة المقاومة عند 2950 ـ 3000 نقطة، فستكون إشارة إيجابية أولية، من شأنها أن تدفعه لاستهداف 3065 نقطة.

وأوضح أن مؤشر أبوظبي، من المحتمل أن يشهد بعض التصحيح الفني إلى الأعلى في الفترة القصيرة القادمة، لكن لا بد من الإقفال مرة أخرى فوق حاجز 4550 نقطة، للتخفيف من خطر الهبوط إلى مستوى الدعم القوي عند 4400 نقطة.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، بعد تداول 2245 عقد، بقيمة 739.7 ألف درهم، من خلال 6 عمليات، وارتفعت عقود «جي إف إتش» بنسبة 4.31 %، وزادت عقود «موانئ دبي العالمية» 0.04 %، فيما تراجعت عقود «بنك دبي الإسلامي» و«دي إكس بي» بنحو 1.62 % و0.26 % على التوالي.

وساطة

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين بالتعامل مع الوسيط الذي يحوز ثقتهم، بما لديه من سمعه وخبرة في السوق المالي، واحترامه لعملائه، وعدم التمييز بينهم، تبعاً لحجم المبلغ الذي يستثمرونه، واهتمامه بالإجابة عن استفساراتهم، وسرعته في الرد على مكالماتهم الهاتفية، وسرعة تنفيذه لأوامر البيع والشراء.

إفصاحات

يعقد «بنك الاستثمار»، اجتماع مجلس إدارته في 14 مايو الجاري، للنظر في اعتماد البيانات المالية عن الربع الأول من العام الجاري.

انخفضت أرباح شركة «الخليج الاستثمارية» إلى 83.49 ألف درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.7 ملايين درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

ارتفعت أرباح شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، إلى 13 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 7.9 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

هبطت أرباح المصرف الخليجي التجاري المدرج بسوقي دبي والبحرين المالي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 45 %، بالغاً 800 ألف دينار بحريني، مقابل 1.45 مليون دينار بحريني أرباح نفس الفترة من عام 2017.

أقرت عمومية الشركة الوطنية الدولية القابضة، المُدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5 % أرباحاً نقدية عن عام 2017، بواقع 5 فلوس كويتية لكل سهم.

يناقش مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت يوم الاثنين المقبل، البيانات المالية للفترة المنهية في 31 مارس 2018.