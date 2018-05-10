الغرير: إنجاز مسودة قانون الوقف

أعلن عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية أن المجلس أنجز مسودة القانون الاتحادي الخاص بالوقف، الذي يهدف لإحياء سنّة الوقف في الشركات العائلية ووضع إطار قانوني شامل لتنظيم عملية وإدارة وتشغيل وحماية أوقاف الشركات العائلية، وضمان عدم مصادرتها في المستقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإطلاق أول كتاب من نوعه يتضمن مجموعة من الإرشادات القيّمة حول تخطيط نقل ملكية وإدارة الشركات العائلية الخليجية من جيل إلى جيل.

ويحمل الكتاب عنوان (استمرارية الشركات العائلية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي: الرهان ضد الصعاب) لمؤلفه فادي حمادة، الذي أوضح أن حجم ثروات 14 عائلة في الشرق الأوسط، من ضمن أكبر 500 شركة عائلية في العالم، يصل إلى حوالي تريليون دولار.