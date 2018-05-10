173 مليون درهم إيرادات «دي إكس بي» الربعية بنمو 10%

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس أمس عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى المنتهية في 31 مارس 2018 والتي شهدت تقدماً في خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى التحسن في أعداد الزيارات والإيرادات والخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث حققت إيرادات 173 مليون درهم، بزيادة 10% مقارنة بالربع السابق، بلغت أعداد الزيارات في الربع الأول من العام 2018 حوالي851,013 ألف زيارة بنسبة ارتفاع بلغت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبزيادة بلغت 55 ألف زيارة مقارنة بالربع السابق.

وبعد انتهاء الفترة حققنا رقم قياسي جديد في أعداد الزيارات في يوم واحد حيث وصلت إلى 36 ألف زيارة في مهرجان «اليوم الكبير» والذي نظم في 20 أبريل 2018.

وقد شهدت العوائد ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (25) مليون درهم بتحسن نسبته 82% من حساب سنة إلى سنة، و64% من حساب ربع إلى ربع.

قال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس: «يسرنا أن نعلن تحقيقنا النمو في الإيرادات وأعداد الزيارات، وهذا يعد دلالة قوية وواضحة على نجاح وتحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في تغيير هيكل الأسعار والتسويق للأهداف المرجوة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 173 مليون درهم مقارنة بالربع السابق، وبنسبة تحسن 8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. الارتفاع في الإيرادات كان بسبب الارتفاع في أعداد الزيارات والتي شهدت تحسن في الربع الأول من العام 2018 بنسبة بلغت 45% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، كما شهدت فندق لابيتا تحقيق الأرقام القياسية حيث بلغ معدل الإشغال 62% خلال الربع الأول».

وأضاف الملا: «وفي الوقت نفسه قمنا بالتركيز على التكاليف التشغيلية مما أدى إلى انخفاض في الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أقصى نقطة ليومنا هذا، الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 25 مليون درهم للفترة الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 137 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بخسائر بلغت قيمتها 70 مليون درهم في الربع الماضي، وهذا إشارة إلى التحسن بنسبة 82% من عام إلى اخر وتحسن بنسبة 64% مقارنة بالربع السابق.

الانخفاض الجيد في الخسائر من ربع إلى اخر ما هو إلا دلالة وإشارة على قربنا لتحقيق نقطة التعادل النقدي».

وأشار الملا: «مازلنا مستمرين في مشاهدة التحسن في كافة صعيد عمليات أعمالنا، وفي أبريل من هذه السنة قمنا بتحقيق رقم قياسي جديد على صعيد أعداد الزيارات في يوم واحد، حيث قمنا باستقطاب أكثر من 36,000 زيارة في مهرجان (اليوم الكبير)، كما يشرفنا أن نعلن عن توقيعنا لاتفاقية مع مطارات دبي والتي ستمكننا من الوصول إلى جميع مباني مطارات دبي لتنفيذ الحملات التسويقية ونقاط للمبيعات، لتساعدنا على الترويج لوجهتنا للزوار الدوليين».

المخلص المالي

خلال الشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2018، حققت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس إيرادات بلغت قيمتها 173 مليون درهم ، بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم تحقيق 119 مليون درهم إماراتي من خلال المنتزهات الترفيهية و14 مليون درهم من خلال إيرادات التجزئة و27 مليون درهم إماراتي من خلال إيرادات الضيافة.

وتم تقسيم إيرادات الرعاية ابتداء من هذا العام لتوفر مؤشرات دقيقة وصحيحة حيث تم تسجيل إيرادات الرعاية للمنتزهات الترفيهية وإيرادات الرعاية للتجزئة بشكل منفصل من خلال الإيرادات الرعاية و الإيرادات الأخرى التي بلغت حوالي 13 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018.

وقسمت إيرادات المنتزهات الترفيهية إلى إيرادات مبيعات التذاكر وبلغت نسبتها 66% من إيرادات المنتزهات الترفيهية، وإيرادات الإنفاق داخل المنتزهات الترفيهية بنسبة 29%، و80% من إيرادات التجزئة أتت عن طريق إيرادات الإيجار والتي تم تأجير 83% من إجمالي المساحة المخصصة. مازال يركز «ريفرلاند دبي» على استقطاب الزيارات من خلال الفعاليات «على النهر» وذلك لتعزيز وجهة دبي باركس آند ريزورتس كإحدى أهم الوجهات للسياحة الداخلية.

واستمرت مصاريف العمليات التشغيلية في الانخفاض لتصل إلى 186 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018، بنسبة تحسن بلغت 12% مقارنة بالربع السابق وبنسبة تحسن بلغت 35% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. مصاريف الموظفين والموارد البشرية كانت لها النصيب الأكبر، حيث تبلغ نسبتها 40% من التكاليف التشغيلية.

تشغيل

بلغت أعداد الزيارات في الربع الأول من العام 2018 حوالي851,013 ألف زيارة بنسبة ارتفاع بلغت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبزيادة بلغت 55 ألف زيارة مقارنة بالربع السابق. وبعد انتهاء الفترة حققنا رقم قياسي جديد في أعداد الزيارات في يوم واحد حيث وصلت إلى 36 ألف زيارة في مهرجان «اليوم الكبير» والذي نظم في 20 أبريل 2018.

ومن أصل 851,013 زيارة، تم استقطاب 33% من خلال التذاكر لمنتزه ترفيهي أو أكثر، وتم استقطاب 38% من خلال التذاكر لمنتزه ترفيهي واحد، وتم استقطاب 24% من أصحاب العضويات السنوية، وهذا مؤشر واضح على زيادة مبيعات العضويات السنوية منذ ان تم الإعلان عن أسعارها الجديدة في سبتمبر العام الماضي، وساهمت الزيارات عن طريق مكاتب السفر والسياحة بنسبة 19% في الربع الأول من العام 2018.

وبعد انتهاء فترة الربع الأول، وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع مطارات دبي وذلك للترويج عن وجهة دبي باركس آند ريزورتس في جميع مباني مطارات دبي الدولي من خلال توفير مناطق لعب الأطفال والعائلات داخل المطار مصممة بشخصيات دبي باركس آند ريزورتس ونقاط بيع للتجزئة، لبيع منتجات دبي باركس آند ريزورتس.

وتم تفعيل أسعار التذاكر لموسم الصيف ومواعيد العمل في الوجهة ابتداء من 1 مايو، والذي يشمل العرض (كل ما يمكنك تناوله) للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 180 درهم إماراتي لوجهة بوليوود باركس دبي وبسعر 235 درهماً إماراتياً لباقي المتنزهات الترفيهية، على أن تبدأ ساعات العمل في الوجهة الترفيهية مساءً. وإضافة إلى ذلك سيتمكن الزوار من استخدام مواقف الشخصيات الهامة بأسعار المواقف العادية وذلك لتقليل أوقات التنقل ما بين المواقف والمنتزهات الترفيهية.

ممولون بالكامل لحين تحقيق التعادل النقدي

وبعد انتهاء فترة الربع الأول من العام 2018، وافق مساهمو الشركة على إصدار سندات قابلة للتحول بحد أقصى 1.235 مليار درهم إماراتي، للمساهم الرئيسي في الشركة مراس. السندات القابلة للتحول تستحق في 30 يونيو من العام 2026 وبفوائد تبلغ نسبتها 8%، متراكمة وبشكل فصلي وسيتم دفعها أو تحويلها في نهاية الفترة، ويبلغ سعر التحويل 1.04 درهم لكل سهم.

وسيتم ترحيل مبلغ الـ700 مليون درهم إماراتي الذي تمت الموافقة عليه مسبقاً ليكون جزءاً من السندات القابلة للتحويل، بما يعني بأن التمويل الإضافي سيكون بقيمة 500 مليون درهم إماراتي. تتوقع الشركة حالياً بأنها تملك كافة المتطلبات التمويلية لتغطية مصاريف الديون، ورأس المال العامل لتتمكن من تحقيق نقطة التعادل النقدي.

نظرة مستقبلية

واختتم محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس : «مازالت الشركة في مراحلها التشغيلية الأولى، حيث قمنا مؤخراً بتسليم آخر لعبة ووجهة ترفيهية في أواخر العام الماضي. طبقنا هيكل أسعار جديد ومختلف بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التسويق في سبتمبر العام الماضي، والتي بدأت تظهر أثارها في الوقت الحالي. ولذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الزيارات والإيرادات فإننا نتوقع استمرار تحقيق النمو المستقبلي».

«تتمتع المنتزهات الترفيهية بموسمية الأعمال، وبالرغم أن نتوقع تحقيق النمو من سنة إلى سنة أخرى، فأننا نتوقع أن نشهد في الربع الثاني انخفاض في أعداد الزيارات وذلك لارتفاع حرارة الجو مقارنة بالجو البارد في الربع الأول من العام».

«لدينا الدعم من المساهم الرئيسي (مراس) وشركائنا الماليين ودليل على ذلك الاتفاقية التمويلية الجديدة. 2018 سيكون أول عام تشغيلي بالكامل للشركة ومازلنا متفائلين بتحقيق النمو في عام 2018، حيث نركز على استقطاب الزيارات من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لدبي من خلال مكاتب السفر والسياحة ومن خلال اتفاقية التعاون المعلن عنها مؤخراً مع مطارات دبي».

«لابيتا»

ارتفعت إيرادات الضيافة عن طريق فندق لابيتا 10% مقارنة بالربع الرابع من العام 2017 لتصل إلى 27 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018، وبلغ معدل الإشغال 62% وبلغ معدل سعر الليلة 720 درهم للربع الأول من العام 2018.

نشاط الربع الأول

Ⅶأعداد الزيارات وصلت إلى 851,013 بنسبة تحسن 45% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وبزيادة قدرها 55 ألف زيارة مقارنة بالربع السابق.

Ⅶالإيرادات وصلت إلى 173 مليون درهم ، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالربع السابق.

Ⅶاستمرار التحسن في الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب التحسن في أعداد الزيارات والإيرادات والكفاءة في إدارة التكلفة، وتحسنت الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64% في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق وبنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

Ⅶارتفاع معدل الإشغال في فندق لابيتا إلى 62% في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 22% لنفس الفترة من العام الماضي، و48% من الربع الأخير من عام 2017.

ملخص فترة ما بعد الربع الأول

Ⅶتمت الموافقة في الجمعية العمومية التي انعقدت في 25 أبريل 2018 على إصدار سندات قابلة للتحول بحد أقصى تبلغ 1.235 مليار درهم للمساهم الرئيسي في الشركة، مراس.

Ⅶشهد مهرجان «اليوم الكبير» والتي نظمت للمرة الثانية في 20 أبريل 2018 تحطيم الرقم القياسي لأكثر عدد من الزيارات في يوم واحد، حيث وصلت إلى 36,000 للف زيارة.

Ⅶشركة دي إكس بي إنترتينمنتس تعلن عن اتفاقيتها الاستراتيجية مع مطارات دبي وذلك للترويج عن دبي باركس آند ريزورتس في مختلف مباني مطارات دبي مع توفير نقاط للمبيعات ومناطق للعب مخصصة الأطفال والعائلات مصممه من شخصيات دبي باركس آند ريزورتس.