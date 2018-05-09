المشرق يوفر قروض التجارة الخارجية بالروبية الهندية

أعلن بنك المشرق، أمس، دخوله مجال المؤسسات المالية غير المصرفية في الهند من خلال تعاونه مع IL&FS Financial Services Ltd ليتمكن من توفير قروض التجارة الخارجية بالروبية الهندية.

سيطرح بنك المشرق خدماته عن طريق المجموعة في مختلف القطاعات في السوق الهندية، بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والبنية التحتية للنقل والعقارات والتعليم، ما سيتيح سبلاً جديدة أمام الشركات الهندية للاقتراض من الأسواق الخارجية.

وقال أحمد عبد العال، رئيس المجموعة المصرفية التجارية والاستثمارية للشركات في بنك المشرق: يسرنا عقد الاتفاقية مع مجموعة تطوير البنية التحتية والخدمات المالية، أحد أهم المؤسسات في الهند، وستمكننا هذه الاتفاقية من توفير فرص اقتراض المؤسسات من السوق الدولية حسب شروط الروبية الهندية للشركات في جميع أنحاء الهند، ما يسمح للمقترضين بتوسيع مصادر تمويلهم دون الخسارة بسبب أسعار التحويل، كما سيتمكنون من التوفير البسيط في الأسعار والحصول على مدة سريان أطول للقروض.

ويتم تمديد مدة سريان القرض من خلال تطور قوانين قروض التجارة الخارجية بالروبية، التي يصدرها بنك الاحتياطي الهندي، وقال رامش سي باوا، المدير المنتدب والمدير التنفيذي في IL&FS Financial Services Ltd: سيؤتي التعاون بين شركتنا وبنك المشرق، ثماره على المدى البعيد، حيث سيسهم في دعم رأس المال الذي جُمع لتطوير البنية التحتية في الهند، ونحن نعمل بنشاط مع الكثير من المؤسسات حول العالم على تطوير نماذج التمويل المبتكرة، وقروض التجارة الخارجية هي مثال واضح على ذلك، ولا تقتصر فائدة هذه القروض الأجنبية على دعمها جهود المؤسسات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية، بل تساعد، أيضاً، في تنويع مصادر التمويل، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة وتوسيع مجال الأعمال بين الهند ودولة الإمارات.

تعد IL&FS Financial Services Ltd المؤسسة الرائدة في رفع نسبة التمويل عبر جلب قروض التجارة الخارجية بالروبية الهندية، التي أطلق عليها «قروض الماسالا» في نوفمبر 2016.

جدير بالذكر أن المؤسسات المالية غير المصرفية تقترض من البنوك والمؤسسات الأخرى في أسواقها المحلية، وقد فتح بنك المشرق آفاقاً جديدة من خلال هذه الاتفاقية للقروض التجارية الخارجية الممولة من خلال الإمارات، ومن ثم صرفها بالروبية الهندية.