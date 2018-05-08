%15 نمو إيرادات ميزانية السعودية فيالربع الأول

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أمس، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 166.26 مليار ريال، وبلغت الإيرادات النفطية 113.95 مليار ريال بنمو نسبته 2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 52.32 مليار ريال خلال الربع الأول بارتفاع بنسبة 63% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وكشفت البيانات عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 34.3 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 166.3 مليار ريال والمصروفات 200.6 مليار ريال.

وبدأت السعودية خلال 2017 إعلان أرقام الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030. وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية 2018 بـ783 مليار ريال والنفقات العامة بـ978 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 195 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الربع الأول ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى 483.66 مليار ريال، مقابل 438 مليار ريال نهاية العام الماضي.

وأفاد الجدعان بأن الأرقام المالية للربع الأول تعكس تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى 2023، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته.