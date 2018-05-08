ضغوط بيع على الأسهم القيادية تهبط بالأسواق

عاودت الأسواق المحلية التراجع في ختام تداولات أمس مع تعرض أسهمها القيادية لضغوط بيعية في ظل مساعي بعض المستثمرين لتحويل مراكزهم المالية واقتناص أسهم تتداول عند أسعار جاذبة، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها السابقة في حدود 420 مليون درهم، غير أن سهم «دانة غاز» خالف الاتجاه في سوق أبوظبي، وأغلق مرتفعاً بنسبة 4.67% محققاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2009، كما ارتفعت أسهم بنك «دبي الإسلامي» بنسبة 1.26% و«الاتحاد العقارية» 0.75% و«بنك دبي التجاري» بنحو 6.1% و«سوق دبي المالي» 4.6% و«بنك المشرق» 2.56% على التوالي.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 9.57 نقطة ليغلق عند 2962.84 نقطة بضغوط من تراجع أسهم «إعمار العقارية»، و«دبي للاستثمار»، و«أرابتك»، بينما فقد سوق أبوظبي 20.29 نقطة، أو ما نسبته 0.44% ليغلق عند 4540.09 نقطة، مع تراجع «بنك أبوظبي الأول»، و«الدار العقارية».

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 421.2 مليون درهم، موزعة بواقع 251.2 مليوناً في دبي، و170 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 260.3 مليون سهم، منها 153.2 مليون سهم في دبي، و107.06 ملايين سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4576 صفقة.

مخالفة التوقعات

وقال جمال عجاج، مدير عام مركز الشرهان للوساطة المالية: إن الأسواق المحلية تحركت أمس في اتجاه مغاير للتوقعات الإيجابية باستكمال وتيرة الصعود المحققة في جلسة بداية الأسبوع، على الرغم من وجود محفزات إيجابية تتعلق ببعض الشركات المدرجة.

وتراجع سوق دبي بضغوط من هبوط سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.14% و«أرابتك" بنسبة 4.37% و«دبي للاستثمار» 1.62% و«دريك آند سكل» 0.89% و«إعمار للتطوير» 0.18%، فيما تصدر سهم «جي أف إتش» النشاط بالقيم والكميات لليوم الثاني على التوالي، حيث جرى أمس تداول 33.9 مليون سهم بقيمة 45.8 مليون درهم.

ضعف الثقة

وأضاف عجاج لـ «البيان الاقتصادي»: نعتقد أن ضعف الثقة هو العامل المؤثر على أداء الأسواق خلال هذه الفترة، حيث رأينا أمس بداية جيدة للأسواق، لكن سرعان ما تعرضت الأسهم لعمليات بيع، بعضها بهدف جني الأرباح، وأخرى بسبب عمليات تحويل المراكز من أسهم إلى أخرى.وأشار عجاج إلى أن هناك بعض الأسهم مثل «دبي الإسلامي»، و«دانة غاز» حققت ارتفاعات قوية أمس وسط نشاط في التداولات، على الرغم من عدم وجود أي محفزات جديدة، بينما هبطت أسهم أخرى مثل «إعمار»، على الرغم من التوقعات الإيجابية بصعودها في ظل التفاؤل بنتائج أعمالها عن الربع الأول.

وضغط على سوق العاصمة انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.69% إلى جانب انخفاض «الدار العقارية» بنحو 1.44% وسط تداولات نشطة جاوزت قيمتها 34.3 مليون درهم، متجاهلاً أنباء استحواذ الشركة على أصول بقيمة 3.7 مليارات درهم من شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي.

وتصدر سهم «دانة غاز» نشاط السوق بالقيم والكميات بعد تداول 67 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون درهم من خلال 552 صفقة، وأغلق مرتفعاً بنسبة 4.67% محققاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2009.

العقود المستقبلية

هبطت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد التداول على نحو 720 عقداً بقيمة 1.33 مليون درهم من خلال 9 عمليات، وانخفضت عقود «موانئ دبي العالمية» بنسبة 3.96%، فيما تراجعت عقود «اتصالات» بنحو 0.01%.

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Ⅶإفصاحات

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