362 مليوناً أرباح دبي للاستثمار بارتفاع 25 %

أعلنت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من العام 2018. حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 25٪ ليصل إلى 362 مليون درهم مقارنة مع 289 مليون درهم في الربع الأول من 2017. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 28٪ لتصل إلى 0.09 درهم للسهم، مقارنة مع 0.07 درهم للسهم في الربع الأول من العام الماضي. وبلغ العائد السنوي على حقوق الملكية خلال الفترة يصل إلى 11.86٪.

وقفز إجمالي الدخل بنسبة 33٪ ليصل إلى 927 مليون درهم مقارنة مع 697 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي. وارتفع إجمالي الأصول إلى 19.2 مليار درهم، مقارنة مع 17 مليار درهم في الربع المقابل من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13 %.

استحواذ

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار: يسر دبي للاستثمار أن تعلن عن نتائج قوية للربع الأول من العام، حيث تحقق ذلك بشكل رئيسي نتيجة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة إضافية بنسبة 50٪ في شركة الإمارات ديستريكت كولينغ "إيميكول.

وأضاف بن كلبان: تمتلك الشركة مجموعة قوية من المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حاليًا، مثل تلال مردف، كما تعمل على العديد من المشاريع والعمليات الأخرى التي ستواصل تعزيز القيمة للمساهمين. ويشمل ذلك إطلاق صندوق استثماري عقاري متعدد الأصول، ومن المتوقع أن يتم إدراجه في السوق المحلية، والاكتتاب العام لشركة "إيميكول"، وإنشاء حرم جامعة البلمند في دبي. وعلاوة على ذلك، تستهدف المجموعة أيضًا الاستثمارات في قطاعات متعلقة بالخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، مع تبني استراتيجية لتنويع قاعدة أصولها.

شركات

وتمتلك الشركة حاليًا ما مجموعه 35 شركة ومشروعًا مشتركًا عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، في الوقت الذي تواصل فيه البحث عن فرص استثمارية جديدة محليًا ودوليًا، في إطار خططها الاستراتيجية.

ويبلغ عدد المستثمرين المساهمين في الشركة أكثر من 19800 مساهم، بينما يبلغ رأسمالها المدفوع 4 مليارات درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1995 حققت الشركة نمواً ملحوظاً في أنشطتها الاستثمارية التي تشمل قطاعات متنوعة وعلى رأسها التطوير العقاري والصناعات التحويلية وعمليات الدمج والاستحواذ والرعاية الصحية والتعليم وصولاً إلى الاستثمارات المالية في الإمارات وأبرز دول الشرق الأوسط.