«الدار» تستحوذ على أصول عقارية بـ3.7 مليارات من «التطوير السياحي»

أعلنت شركة الدار العقارية الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على محفظة من الأصول العقارية المتميزة من شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بقيمة 3.7 مليارات درهم، إذ تعد واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ دولة الإمارات.

وفي إطار هذه الصفقة، استحوذت الدار على أصول عقارية في وجهات رئيسة تتركّز في جزيرة السعديات. وتتضمن 14 مشروعاً من المشاريع التشغيلية في مختلف القطاعات التي تشمل أصولاً فندقية ومساحات تجزئة، والمباني السكنية، إضافة إلى المدارس، ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن مجموعة من الأراضي المتميزة في مواقع استراتيجية ومشاريع قيد التطوير في جزيرة السعديات.

ومن المتوقع أن تُنجز عملية الاستحواذ بالكامل بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، مع خضوعها لتوافر وتحقيق الشروط اللازمة.

محفظة

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "إن الاستحواذ على أصول جديدة في جزيرة السعديات يفتح أمام الدار فرصة غير مسبوقة لإضافة قيمة متميزة إلى محفظة أصولها، ولا سيما أننا لمسنا من خلال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي التزام الحكومة الارتقاء بجزيرة السعديات لتكون في مصاف أهمّ الوجهات في العالم. ونحن في الدار على ثقة بأن عملية الاستحواذ هذه ستساهم في الارتقاء بالقطاع العقاري في أبوظبي وفي تسريع وتيرة التطوير في جزيرة السعديات وإبراز أهميتها مركزاً ثقافياً وسياحياً استثنائياً".

أعمال

وسوف يعزز الاستحواذ على الأصول التشغيلية من شركة التطوير والاستثمار السياحي أعمال الدار العقارية في مجال إدارة الأصول عالية الجودة حيث تضيف مصدراً جديداً من مصادر الإيرادات المتكررة وذلك تماشياً مع خطتها الاستثمارية التنموية.

وتشمل الأصول التشغيلية المستحوذ عليها بموجب الاتفاقية مجمّع القرم الشرقي، وأصول التبريد في جزيرة السعديات، ومدرسة "كرانلي أبوظبي"، ومنتجع "ويستن" أبوظبي للغولف وسبا، إضافة إلى مجموعة من أصول التجزئة والترفيه، ومن المتوقع أن تضيف دخلاً تشغيلياً صافياً بقيمة 120 مليون درهم سنوياً تقريباً إلى محفظة إدارة الأصول لدى الدار العقارية.

2.5

تُقدر القيمة الإجمالية للمشاريع التطويرية التي لا تزال قيد الإنشاء في جزيرة السعديات بـ2.5 مليار درهم. وتقع الأراضي التي تمّ الاستحواذ عليها ضمن هذه الاتفاقية في جزيرة السعديات وهي أراض مجهزة ببنية تحتية كاملة وتمتد على مساحة طابقية تقارب 1.1 مليون متر مربع.