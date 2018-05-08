48.9 مليوناً أرباح شركة سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 مارس 2018، حيث حققت أرباحاً صافيةً قدرها 48.9 مليون درهم، بانخفاض نسبته 52% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2017، البالغة 102.34 مليون درهم.

وقد انخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 34% إلى 99.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك مقابل إيرادات قدرها 149.34 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2017. وتوزعت الإيرادات بواقع 60.66 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و38.44 مليون درهم من الاستثمارات.

وبلغت نفقات التشغيل 50.2 مليون درهم، مقابل 47 مليون درهم في الربع الأول من العام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في سوق دبي المالي انخفضت بنسبة 57.2% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 20.4 مليار درهم، مقابل 47.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مبادرات

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «مضى سوق دبي المالي قُدماً خلال الربع الأول من العام الجاري في تطبيق الكثير من الخطوات التطويرية والمبادرات الرامية إلى تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية وتنويع المنتجات والخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار استراتيجية السوق 2021، وفي هذا السياق، تمّ إطلاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، كما تمّ اعتماد أولى شركات الوساطة الموفرة لهذه الخدمة لعملائها.

وقد عمل السوق على ابتكار هذه الآلية لتلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية التي تنفذ صفقات متعددة لصالح مجموعة متنوعة من العملاء، حيث توفر الخدمة الجديدة وسيلة إلكترونية سلسة وشفافة بشأن تداولات تلك الصناديق، مع توزيعها بعدالة، وعلى أساس المتوسط السعري، على المستثمرين المعنيين بها بصورة يومية».

إدراجات

وأضاف: «حافظ السوق خلال الربع الأول على جاذبيته كونه وجهة إدراج مفضلة بالنسبة للكثير من الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، حيث تمّ إدراج أسهم كل من شركة الإثمار القابضة البحرينية، وشركة النعيم القابضة للاستثمارات المصرية، وعلاوة على ذلك، فقد استقطب السوق 1586 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، ليصل عدد المستثمرين المسجلين لديه بنهاية الفترة إلى 842568 مستثمراً. وشهدت الفترة ذاتها بدء تداول عقود مستقبلية مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي في ناسداك دبي، بما يتيح للمستثمرين أداة استثمارية جديدة تستند إلى متابعة أداء المؤشر العام».

وحول جديد السوق في مجال خدمات المتعاملين، قال عيسى كاظم: «يعد تزويد كل فئات المتعاملين بخدمات مبتكرة وحلول ذكية وفعالة أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية السوق، بما يواكب رؤية القيادة بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي، ومن ثمّ فقد أطلق السوق خلال الربع الأول 2018 نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في خطوة أولى من نوعها، بما يعزز مكانته الرائدة في صدارة الأسواق الأكثر ابتكاراً وتميزاً. ويستند هذا النظام إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة باستمرار، الأمر الذي ينطوي على قيمة مضافة كبرى على صعيد سرعة إنجاز عملية توزيع الأرباح.

تقييم

شهد الربع الأول إطلاق مبادرة "تقييم تميز الوسطاء" في خطوة رائدة بين أسواق المال العالمية بهدف تصنيف شركات الوساطة العاملة في سوق دبي استناداً إلى تميز خدماتها المقدمة للعملاء ومعدل الإنجاز فيما يخص مواكبة جهود التحول الذكي والابتكار في دبي ودولة الإمارات."