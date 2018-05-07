15 % نمواً متوقعاً للتحويلات في رمضان

أكّدت مصادر صرافة محلية أن حجم التحويلات المالية للأفراد إلى خارج الدولة شهد نمواً جيداً يقدّر بحوالي 7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع توقّع نمو حجم التحويلات خصوصاً في ممرات التحويل إلى جنوب القارة الهندية وباكستان ومصر بنهاية شهر رمضان وعيد الفطر بنسبة تتراوح بين 10% و15% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقّع أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لشركة «الفردان للصرافة» في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» استمرار حركة الزخم القوية لعملية التحويلات خلال الربع الثاني من العام بسبب تحسن الثقة والإيجابية بالمناخ الاقتصادي في الدولة ودول التحويل الرئيسية بشكل عام. وأوضح أن هنالك مؤشرات على استمرار الأداء القوي للتحويلات خلال الربع الثاني من العام أهمها نمو حجم التحويلات عالمياً في 2017 بنسبة 7% مسجلة 613 مليار دولار، بحسب تقرير صدر أخيراً عن البنك الدولي.