«المركزي» يخفض نشاط صرافات غير ملتزمة

وجّه مجلس إدارة المصرف المركزي باتخاذ الخطوات الضروريّة لحماية العمل المصرفي وزيادة متانته واستقراره ومن بينها مقترح بشأن تخفيض نشاط بعض الصرافات بسبب عدم التزامها بمتطلبات المصرف المركزي.

إثر اطلاع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك.

كما استعرض المجلس في اجتماعه أمس برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة.

واطلع المجلس على موضوع دائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع المتعلق بإعادة طباعة كميّات من بعض الفئات النقدية لتغطية احتياجات المصرف من النقد في 2019 و2020.

كما اطلع المجلس على تقارير دائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطات ومواضيع الاستقرار المالي ومنها تقرير المراقبة المالية الربعي وتقرير الاستقرار المالي والنسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة.

وناقش باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.