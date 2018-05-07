«الاتحادية للضرائب» تطلق نظام العلامة المميزة لمنتجات التبغ لمكافحة التهرب

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن إطلاق مشروع «نظام العلامة المميزة لمنتجات التبغ»، بهدف تتبع منتجات التبغ ومكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري، وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات، عبر علامات مميزة، على شكل طوابع رقمية، يمكن تتبعها إلكترونياً، وذلك كجزء من جهود الهيئة في استكمال تطبيق الأنظمة المتعلقة بالضريبة الانتقائية، والتي تعزز من آليات ضمان سداد الضريبة الانتقائية المستحقة على منتجات التبغ، وذلك اعتباراً من بداية العام المقبل (2019)، مشيرة إلى أن التطبيق في هذه المرحلة، سيشمل كافة السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة في الإمارات.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التعريفي الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب، حول آليات وأهداف «نظام العلامة المميزة لمنتجات التبغ»، والذي افتتحه خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمشاركة عدد كبير من مستوردي ومنتجي التبغ ومنتجاته في الإمارات، وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والمتخصصين وممثلي الشركة العالمية المتخصصة في طباعة الأوراق النقدية والطوابع الضريبية الرقمية، التي تستخدم على منتجات التبغ.

جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة في التواصل مع ممثلي شركات التبغ، والشركة المطورة لنظام العلامة المميزة لمنتجات التبغ، لاستعراض خطة العمل، ومتطلبات تطبيق النظام خلال المرحلة المقبلة، حيث سبق هذا الاجتماع الموسع، تواصل مستمر مع الشركات المعنية، ومع الشركة المنفذة للنظام، لمواءمة الأنظمة، وجمع المتطلبات، والتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، لضمان تطبيق النظام بنجاح وفاعلية.

آليات

كما تم استعراض آليات تطبيق النظام الجديد، للتأكد من سداد الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، الذي سيطبق في كافة أنحاء الإمارات، من خلال تثبيت العلامات المميزة الرقمية على علب السجائر في المرحلة الأولى، ويتم توسيع نطاق النظام تدريجياً، ليشمل جميع منتجات التبغ المتداولة محلياً، فمن خلال تثبيت العلامة المميزة الرقمية على المنتج، سيصبح من الممكن تتبعه في جميع المراحل، ما يضمن الالتزام الكامل الدقيق بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

تطورات

وكشف خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عن أن «الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في خطّتها لتنفيذ النظام الجديد، وفق أفضل المعايير الدولية، ووصلت لمراحل متقدمة في استكمال مشروع نظام العلامة المميزة على منتجات التبغ، تمهيداً لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع إدارات الجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية، ومنتجي ومستوردي التبغ ومنتجاته».

وأكد ضرورة امتثال كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته، للنظام الجديد ومتطلباته، وتعاونهم مع الهيئة لتطبيق النظام بدقة وفاعلية، في إطار التزام قطاعات الأعمال بالقوانين والأنظمة الضريبية، تجنباً للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي، مشيراً سعادته إلى أن الإمارات نجحت في وضع منظومة تشريعية ضريبية، تعد من أفضل النظم عالمياً في هذا المجال، حيث تتسم الإجراءات الضريبية في الإمارات، بالبساطة وسهولة الامتثال، وتم وضعها بعد دراسات مستفيضة لجميع الخيارات، والاطلاع على مختلف التجارب العالمية.

تفتيش

ستسهم العلامات المميزة الرقمية، في تسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة الضريبة المستحقة عليها، حيث سيتم تثبيت العلامات المميزة على عبوات منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، وتتضمن هذه العلامات، معلومات مسجلة إلكترونياً، يمكن قراءتها بجهاز خاص، يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.