مؤتمر التدقيق الداخلي يبحث التحول الرقمي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم في دبي، فعاليات أكبر قمة عالمية للمدققين الداخليين، بحضور أكثر من 3 آلاف من قادة الأعمال والخبراء الماليين، من 110 دول حول العالم.

ويسلط الحدث العالمي، الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي في العالم، بما في ذلك التحوّل الرقمي، واستدامة الأعمال، والمفاهيم الناشئة حول الحوكمة، وإدارة المخاطر، والاحتيال والفساد، والتدقيق الداخلي الديناميكي، وأمن المعلومات، والعلاقات والاتصال، ومراجعة اختبار المدقق الداخلي المعتمد، والرقابة على القطاع العام، بالإضافة إلى ورش العمل التي ينظمها للمدققين الداخليين حول مواضيع مختلفة.

وتحاضر 100 شخصية عالمية قيادية بالمؤتمر، تحت شعار «ربط العالم من خلال الابتكار».

ويفتتح المؤتمر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بجلسة نقاش مفتوح، يسلط الضوء خلالها على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، وأهمية التدقيق الداخلي في تعزيز نجاح المؤسسات.

وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر، عدداً من كبار المسؤولين، أبرزهم: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة إﻋﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﻋﺒﺪ اﻟﺮوﻳﺲ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي لشرﻛﺔ «ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ» من اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﺎﻧﻤﺎي ﺑﺎﻛﺸﻲ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻠﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ لمؤسسة IBM، وعدد من المتحدثين البارزين في هذا المجال.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، قد أكد أهمية هذه القمة في تعزيز السياسات والمعايير المتبعة، للمضي قدماً بالاقتصاد الوطني إلى المزيد من الريادة والعالمية.

وقال سموه: «تثبت دبي مرة أخرى، أنها تتمتع بالقدرة على استضافة المؤتمرات العالمية، التي من شأنها تحقيق الهدف العظيم، المتمثل في تعزيز جهود دولة الإمارات، لتصبح واحدة من الاقتصادات الأذكى في العالم». مضيفاً: «تماشياً مع روح شعار المؤتمر، المتمثل في «ربط العالم من خلال الابتكار»، فإن دبي أيضاً تعمل على ربط العالم، والسعي لتصبح أذكى مدن العالم في عصر الثورة الصناعية الرابعة».

اهتمام

وتحظى المواضيع التي يناقشها المؤتمر العالمي لجمعية المدققين الداخليين 2018، باهتمام شرطة دبي، خاصة أن إمارة دبي، قد صنفت من بين أكثر الوجهات أماناً على مستوى العالم.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «نحن فخورون للغاية، باعتبار أن إمارة دبي، قد صنفت من بين المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، وعلينا مواصلة الابتكار، ومتابعة المستجدات العلمية والتقنية، لتسخيرها لمواجهة أي أنواع جديدة من الجرائم، والقبض على مرتكبيها، وبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن».

وأضاف أن التدقيق الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بمسائل الذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، يساعدنا على تحقيق أهدافنا، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم عامة، ودبي خاصة، مؤكداً على أهمية محاور المؤتمر، والفائدة التي سيحظى بها المشاركون من حضور الندوات والنقاشات التي يشهدها المؤتمر العالمي لجمعية المدققين الداخليين.

استجابة

وقالت عائشة بن لوتاه مدير إدارة التدقيق الداخلي في «دبي للسياحة»، عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات: «هنالك استجابة هائلة للمشاركة من قبل صناع القرار والخبراء والمهنيين، الذين أكدوا حرصهم على أن يكونوا جزءاً من هذا المؤتمر العالمي رفيع المستوى، إلى جانب اهتمامهم أيضاً بالاطلاع على تجربة دبي، كوجهة رائدة في العالم للمؤتمرات الدولية، إضافة إلى السياحة، والتجارة والأعمال».