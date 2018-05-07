أكبر مكاسب يومية لسوق دبي في 3 أسابيع

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مدفوعة بالارتداد السعودي للأسهم القيادية بعد هبوط أسعارها بنحو حاد في الأسبوع الماضي، وتحسنت مستويات السيولة نسبياً مع تخطيها حاجز 400 مليون درهم للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. وارتد سوق دبي صاعداً بنسبة 0.83% أو ما يعادل 24.42 نقطة من أدنى مستوياته في 26 شهراً ليغلق عند 2972.41 نقطة، محققاً أكبر وتيرة مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع بدعم صعود أسهم "إعمار العقارية" و"دبي الإسلامي" و"دبي للاستثمار".

وأغلق سوق أبوظبي على ارتفاع هامشي بنحو 3.56 نقطة أو ما نسبته 0.08% بعدما قلص جانبا كبيرا من مكاسبه مع تراجع "اتصالات"، ليستقر عند 4560.38 نقطة مدعوما بصعود "الدار العقارية" و"أدنوك للتوزيع".

ووصلت سيولة السوقين إلى 428.7 مليون درهم موزعة بواقع 288.5 مليونا في دبي و140.2 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 350.26 مليون سهم منها 240.6 مليونا في دبي و109.6 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4413 صفقة.

تحسن السيولة

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسواق أغلقت بشكل إيجابي في تعاملات أمس مع عودة تماسك الأسهم القيادية أمام ضغوط البيع التي نالت بشكل كبير من أدائها في الأسبوع الماضي.

وأضافت لــــــ "البيان الاقتصادي": كان هناك ارتداد ملحوظ للأسهم وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة لكن لا يزال هناك حالة من الحذر تسود أوساط المستثمرين الذين يفضلون التريث في الشراء لحين ظهور محفزات إيجابية جديدة.

ارتداد

وأوضحت أن مؤشر سوق دبي استطاع الارتداد بشكل ملحوظ مع عودته للاقتراب من مستوى 3 آلاف نقطة وسط إشارات إيجابية قد تتيح للمؤشر فرصة التحرك عرضيا لحين ظهور مشترٍ بالسوق، ومن المتوقع أن يواصل سوق دبي صعوده التدريجي خلال جلسة اليوم بعدما ارتد مكونا شكلاً إيجابياً على مؤشرات التحليل الفني في دلالة على توازن القوى البائع والمشتري وهو ما قد يدفع بالمؤشر لمستويات 2986 ــ 3009 نقطة أما الدعم فيقع عند 2950 نقطة.

الأسهم القيادية

وعززت الأسهم القيادية من صعود سوق دبي مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.37%، و"بنك دبي الإسلامي" 2.01% و"دبي للاستثمار" 2.21% و"دريك آند سكل" 4.63%، إلى جانب صعود "إعمار للتطوير" 0.18% و"إعمار مولز" 1.94%. في المقابل، هبطت أسعار 6 أسهم من بينها "أرابتك" و"أرامكس" و"سوق دبي المالي" و"الاتحاد العقارية" بنحو 3.17% و1.75% و1.55% و0.98% على التوالي.

وتصدر سهم "جي أف أتش" نشاط السوق من حيث القيم والكميات بعد تجاوزها 97.2 مليون سهم بقيمة 129.6 مليون درهم من خلال 939 صفقة، وأغلق مرتفعاً بنسبة 10.48%، بعد تأكيد الشركة تلقيها عرضا لبيع محفظتها العقارية بالكامل وتعيين بنك الخليج الدولي للتواصل مع السوق السعودية لإدراج أسهمها.

سوق أبوظبي

وأوضحت أن مؤشر سوق أبوظبي شهد جلسة متذبذبة ليغلق على ارتفاع طفيف متماسكا عند نقاط الدعم الرئيسية، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي للسوق لديه دعم عند 4542 نقطة ومقاومة عند 4600 نقطة، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأداء الباهت للأسواق المحلية خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه من المتوقع أن نشهد عودة المشتريات المؤسساتية المتوقعة خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري، خصوصاً على الشركات التي تتمتع بأداء تشغيلي.

وجاء صعود سوق العاصمة بدعم رئيسي من ارتفاع سهمي "أدنوك للتوزيع" و"الدار العقارية" بنحو 1.21% و0.97% إلى جانب استقرار "بنك أبوظبي الأول" دون تغيير يذكر، إلى جانب ارتفاع "دانة غاز" بنسبة 3.88% مع تصدره النشاط بالقيم والكميات بتداول 63.2 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون درهم. بينما في المقابل تراجع سهم "اتصالات" بنسبة 0.29% و"مصرف أبوظبي الإسلامي" 0.26% و"طاقة" 0.74%.

العقود المستقبلية

شهدت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس تداولات هادئة حيث جرى تداول 1230 عقدا بقيمة 160.08 ألف درهم من خلال 3 عمليات نفذت جميعها على عقود "جي اف اتش" لترتفع بنسبة 10.51%.

تنويع

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص على تنويع أسهم الشركات والقطاعات التي تضمها محفظتهم الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأسهم التي تناسب سياساتهم الاستثمارية من أجل ضبط مخاطر الاستثمار.

Ⅶإفصاحات

قالت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بأسواق دبي والبحرين والكويت إنها تدرس حاليا عرضا لبيع محفظتها العقارية بالكامل وسيخضع لموافقة مجلس إدارة المجموعة والجهات الرقابية، مشيرة إلى أنها عينت المجموعة بنك الخليج الدولي للتواصل مع السوق السعودية "تداول" لإدراج أسهمها شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعودية.

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