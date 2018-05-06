دبي تعزز التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي

وقع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع شركة «أكسنتشر» للخدمات الاحترافية، والمسجلة في بورصة نيويورك، بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية «الفينتيك» على المستوى العالمي. حيث سيتعاون مسرّع «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» للتكنولوجيا المالية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مع «مختبرات أكسنتشر فينتك للابتكار» في نيويورك ولندن وهونج كونج، بهدف مشاركة الموارد والمعرفة المتعلقة بآخر الأبحاث والتوجهات في مجال التكنولوجيا المالية. وستسهم هذه الاتفاقية في المساعدة على إنشاء وترسيخ علاقات طويلة الأمد ضمن المبادرات العالمية للمسرّع، وتعزيز جهود التعاون بين «مركز دبي المالي العالمي» و«أكسنتشر».

وتستهدف صناعة التكنولوجيا المالية (أو «الفينتك» Fintech ) تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات.

وانسجاماً مع استراتيجية النمو لمركز دبي المالي العالمي لعام 2024، ورؤية دبي 2021، يسهم برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» بسد ثغرة هامة في السوق، من خلال منح عمالقة الأسواق المالية مدخلاً إلى أحدث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي، مع تزويد المبدعين بإمكانية الوصول إلى العملاء والمستثمرين المحتملين.

منصة عالمية

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تستفيد هذه الاتفاقية من مكانة مركز دبي المالي العالمي الراسخة كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بالإضافة إلى خبرة أكسنتشر، وتهدف لتشكيل منصة ابتكارية عالمية المستوى. كما تسهم مكانة الإمارات المتميزة كملتقى عالمي للمؤسسات المالية والمواهب الإبداعية في إعطاء ميزة تنافسية للبرنامج وذلك في نطاق تطوير التكنولوجيا المالية».

وأضاف أميري: من أهم ما يميزنا هو القدرة على تسخير الأصول في تنمية قطاع التكنولوجيا المالية محلياً، وهو ما يسهم في نهاية المطاف بخلق المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد ككل. ومن خلال تعاوننا مع «مختبرات أكسنتشر فينتك للابتكار» حول العالم، نسعى للاستفادة من الطلب المتنامي على التكنولوجيا المالية في دعم ابتكار ونمو الخدمات المالية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية حول العالم.

وتقدم «مختبرات ابتكار التكنولوجيا المالية» صيغة برامج مسرّعة سنوية تمتد على مدى 12 أسبوعاً، وتجمع بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والمؤسسات المالية الرائدة في العالم. وعلى المستوى العالمي، نجحت الشركات من خرّيجي تلك من المختبرات في جمع أكثر من 1.07 مليار دولار لتمويل المشاريع بعد مشاركتها في تلك البرامج.

وقال سوشيل سالوجا، مدير تنفيذي أول لقسم الخدمات المالية في أكسنتشر: سنعمل على تسهيل وإنشاء علاقات وثيقة بين مسرّع فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي، وبين ـ مختبرات ابتكار التكنولوجيا المالية ـ في أوروبا وشمال أمريكا وآسيا. وفي عالمنا اليوم، يعتبر هذا النوع من التحالفات أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التطور الأقصى للمواهب والابتكار.

انضمام

يتم خلال الشهر الجاري، تقديم طلبات الانضمام لبرنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» لعام 2018 حيث سيتوسع البرنامج ليغطي مجالات التأمين، والتمويل الإسلامي، وخدمات التكنولوجيا التنظيمية. وينضم إلى برنامج هذا العام «بنك أبوظبي الأول»، و«البنك العربي» و«نور بنك»، في حين ستشمل المؤسسات المالية المشاركة في البرنامج «بنك أبوظبي الإسلامي»، و«سيتي جروب»، و«الإمارات الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«المشرق»، و«ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات للصرافة» و«فيزا».