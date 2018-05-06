موقع أميركي: تبنّي دبي لتقنية «بلوك تشين» يشجّع الاستثمارات

ذكر موقع «توشي تايمز Toshi Times» الأميركي المتخصص في التقنيات المالية والعملات الرقمية إن دبي تحولت بنجاح إلى تقنية بلوك تشين في مسعى منها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ورواد الأعمال.

وأضاف الموقع الأميركي ومقره نيويورك بأن دبي تعد الأكثر توجهاً إلى تطبيق تقنية بلوك تشين، في غمرة قيام إدارات حكومية مختلفة، ببناء علاقات مع الشركات لتتبع هذه التكنولوجيا. ففي الأول من مايو أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون مشروع «سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين»، المخزن الرقمي للتراخيص التجارية، حيث يعمل على تخزين وتحديث معلومات تسجيل الرخص التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون.

ويأتي إطلاق المشروع، الذي يتم تطويره بالتعاون مع «دبي الذكية» وشركة «آي بي أم» العالمية، في إطار حرص الطرفين على تعزيز مزاولة الأعمال في الإمارة وتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت د. عائشة بن بشر، المدير العام لـ«دبي الذكية»: إن وجود 100٪ من جميع معاملات حكومة دبي السارية على بلوك تشين، ُيعد الركيزة الأولى لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين»، إلى جانب ذلك فإن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يُعد أمراً مهماً لنجاحنا.

وأشادت المدير العام لشركة آي بي ام، ماري وايك، باعتماد دبي لتكنولوجيا بلوك تشين. وقال مدير عام آي بي إم في الشرق الأوسط عمرو رفعت: إن دبي رائدة في الابتكار حيث أصبح العديد من المشاريع الطموحة بالفعل حقيقة واقعة.