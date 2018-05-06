أرباح 13 بنكاً وطنياً تتخطى 10 مليارات درهم

قفزت الأرباح الصافية لنحو 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 10.06 مليارات درهم عن الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 12.7% أو ما يعادل 1.13 ملياراً مقارنة بنحو 8.93 مليارات عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق مسح لـــ «البيان الاقتصادي».

وقال محللون ماليون لــــ «البيان الاقتصادي»، إن النتائج الجيدة للبنوك الوطنية تؤكد قوة ملائتها المالية وقدرتها على مجابهة التحديات، مشيرين إلى أن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر.

أداء

وتوقع المحللون استمرار وتيرة النمو في القطاع المصرفي محلياً خلال العام الحالي مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة، مشيرين إلى أن تسارع النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة القطاع غير النفطي سيدعم الائتمان المصرفي.

وبحسب المسح، استحوذت 5 بنوك مدرجة في سوق دبي على 47% من إجمالي الأرباح بواقع 4.69 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 3.85 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 21.8%، وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة بأرباح بلغت 2.38 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» بأرباح جاوزت 1.2 مليار درهم، ثم بنك المشرق بأرباح 609.17 ملايين درهم، ثم «دبي التجاري» بنحو 279.7 مليوناً و«الإمارات الإسلامي» بـ 208.5 ملايين درهم.

حصة

وحازت 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصة بنحو 53% من إجمالي الأرباح بواقع 5.36 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو قدره 5.7% مقارنة بنحو 5.07 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. وحل بنك أبوظبي الأول في الصدارة بأرباح بلغت 2.99 مليار، ثم بنك أبوظبي التجاري بنحو 1.2 مليار، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 590.4 مليوناً، وبنك رأس الخيمة الوطني بـ 205.14 ملايين ومصرف الشارقة الإسلامي بنحو 143.12 مليوناً والبنك التجاري الدولي بـ 39.9 مليوناً والبنك العربي المتحد بـ 35.9 مليوناً على التوالي.

رصيد

ووصل رصيد البنوك الإسلامية الأربعة المدرجة من إجمالي الأرباح إلى نحو 2.15 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2018، بزيادة قدرها 8.76% مقارنة بنحو 1.97 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال هاني عامر، محلل أول قطاع البنوك لدى «مباشر العالمية»، إن أرباح البنوك الوطنية الفصلية استفادت بشكل إيجابي من ارتفاع صافي هامش الفائدة، مشيراً إلى إن النمو صلابة وقوة البنوك الوطنية في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.