3.09 مليارات دولار أرباح «إتش إس بي سي» الربعية

انخفض صافي أرباح «إتش إس بي سي هولدينغز» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 1.3% إلى 3.09 مليارات دولار، مقارنة مع 3.13 مليارات دولار نفس الفترة العام الماضي، بسبب تجنيب أموال يحتمل دفعها لالتزامات قضائية مرتبطة ببيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية في أزمة 2007. بينما ارتفع صافي دخل الفوائد 9.9% إلى 7.46 مليارات دولار.

وكشف أكبر بنك أوروبي من حيث الأصول أمس عن تراجع مفاجئ بلغ 4 % في أرباح الربع الأول من العام قبل الضرائب وهو ما جاء دون التقديرات وأعلن البنك عن خطط للبدء في إعادة شراء جديدة للأسهم بما يصل إلى ملياري دولار.

وقال البنك «في ضوء فرص النمو التي نلحظها حاليا فإننا نتوقع أن تكون هذه هي إعادة شراء الأسهم الوحيدة التي نعلنها في 2018».

وبلغت أرباح البنك قبل الضرائب 4.76 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس مقارنة مع 4.96 مليارات دولار قبل عام.