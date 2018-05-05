الدولار يرتفع لأعلى مستوى في العام الجاري

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته هذا العام مقابل سلة من العملات على الرغم من بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أبريل التي جاءت دون التوقعات.

تأتي البيانات بعد أن بدا أيضاً أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتبنى لهجة أقل تشدداً في ختام اجتماعه يوم الأربعاء الماضي.

وقفز مؤشر الدولار إلى 92.90 وهو أعلى مستوى له منذ 28 ديسمبر. كما ارتفعت العملة الأميركية فوق سعر التعادل مع الفرنك السويسري، لتصعد إلى 1.0022 فرنك للدولار.

ويرتفع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن المركزي الأميركي سيواصل زيادة أسعار الفائدة بينما ستتحرك بقية البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، بوتيرة أبطأ قليلاً.

واصل الجنيه الاسترليني الهبوط أمام الدولار ماحياً كل مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام بعد أن تجاهل المستثمرون بيانات مخيبة للآمال بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وأقبلوا على شراء العملة الخضراء. وهبطت العملة البريطانية 0.5 % إلى 1.3487 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يناير عندما بلغت 1.3458 دولار. وتراجع الاسترليني أيضاً عن متوسطه المتحرك في 200 يوم، وهو مستوى فني مهم، للمرة الأولى منذ أبريل 2017.