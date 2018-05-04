السعودية تطلق برنامج "جودة الحياة 2020" بإنفاق قدره 130 مليار ريال

أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اليوم "برنامج جودة الحياة 2020" باجمالي انفاق يقدر بـ130 مليار ريال وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ويكمل البرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور الرؤية وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.

وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة 2020 رؤية الحكومة في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وخلق الوظائف وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال منها 74.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها 50.9 مليار ريال واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال من خلال 220 مبادرة تبناها البرنامج حتى العام 2020 ولا يشمل ذلك أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة مثل مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع بوابة الدرعية ومشروع جدة التاريخية ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى 86 مليار ريال.

ويستهدف البرنامج تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20 في المائة سنويا حتى العام 2020 ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67 في المائة وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق 346 ألف وظيفة وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال.

ويتمثّل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030 ويسعى إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد بصورة عامة من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة وتحسين البنية التحتية وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.

وبشأن أهداف وطموحات البرنامج فقد تمّ تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان وتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

ويسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع من خلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة. .

ويعمل البرنامج على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة وذلك من خلال تعزيز وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية هي: الفنون البصرية وفنون الأداء وصناعة الأفلام والأدب والشعر والتصميم والتراث الوطني وذلك من خلال التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة وزيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة.

ويتطلع البرنامج إلى إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 دارا للسينما و16 مسرحا و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020 لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.