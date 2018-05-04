استحقاقات التوزيعات وهيكلة الشركات تضغط على الأسهم

هبطت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي إثر تعرضها لضغوط بيع مكثفة مع استحقاق التوزيعات ومخاوف المستثمرين من هيكلة بعض الشركات المدرجة فضلاً عن شح السيولة.

وانخفض سوق دبي دون مستوى 3 آلاف نقطة مع تراجعه بنسبة 3.12% أو ما يعادل 94.8 نقطة، مواصلاً بذلك هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي، ليغلق عند 2947.99 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية يناير 2016.

وخسر سوق أبوظبي 140.41 نقطة أو ما نسبته 2.99% ليصل إلى 4556.82 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية مارس الماضي ومواصلاً هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تراجع جماعي لمؤشرات القطاعات باستثناء ارتفاع وحيد لقطاع الطاقة.

ووصلت سيولة السوقين الكلية خلال الأسبوع إلى 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 888.28 مليوناً في دبي و729.18 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 1.06 مليار سهم منها 652.5 مليوناً في دبي و415.3 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 17.614 ألف صفقة.

وعمق خسائر السوق الأسبوعية الهبوط الحاد في جلسة أمس بعد انخفاض سوق دبي بنسبة 1.83% مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» 3.74% و«أرابتك» 3.57% و«دبي الإسلامي» 0.55%، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 1.69% بضغط نزول «أبوظبي الأول» 3.66% و«اتصالات» 0.87%.

مخاوف

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن هبوط الأسواق بنحو حاد خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى عدة عوامل رئيسية أهمها ضعف ثقة المستثمرين بسبب مخاوفهم من عمليات إعادة الهيكلة التي تشهدها بعض الشركات في السوق.

وأضاف الطه لــــ«البيان الاقتصادي»: هناك حالة من الخوف والقلق والترقب تسيطر على معنويات المستثمرين خصوصا مع استمرار الشركات في عمليات إعادة الهيكلة، وتراجع بعض الشركات عن إقرار توزيعات نقدية في العام الماضي وهو ما ضغط كثيراً على أداء مؤشرات الأسواق رغم وجود متانة وقوة الاقتصاد الوطني.

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض أسهم العقار مع هبوط سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.05% و«إعمار مولز» بنحو 6.78% و«دريك آند سكل» بنسبة 20% و«داماك العقارية» بنسبة 13.8% و«أرابتك» بنسبة 10%، إلى جانب تراجع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.77%، وانخفض «دبي للاستثمار» بنسبة 6.2%. بينما في المقابل، ارتفع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.18%، وزاد سوق دبي المالي بنحو 0.9%.

محفزات

وتابع الطه: لن نستطيع تحديد اتجاه للأسواق في الأسبوع القادم فالاتجاه لا يزال هابطاً خصوصا مع استمرار هبوط السيولة لكن في حال ظهور محفزات جديدة قد تعاون الأسواق التوازن والصعود.

وتراجع سوق العاصمة مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.28% والصناعة بنسبة 2.68% والاتصالات بنسبة 2.02% والاستثمار بنسبة 1.55% والخدمات بنسبة 1.04% والتأمين بنسبة 0.8%. وتراجع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 5.26% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 128.5 مليون درهم بعد تداول 10.4 ملايين سهم من خلال 1185 صفقة، كما انخفض سهم «اتصالات» بنسبة 2.02% و«الدار العقارية» 1.43%.

عقود

شهدت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس تداولات محدودة بعد تداول 590 عقداً بقيمة 330.4 ألف درهم من خلال عمليتين، وانخفضت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 3.74% بينما استقرت عقود «إعمار للتطوير» دون تغيير.

تقييمات

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من التقييمات التي تصدر من قبل شركات أو أفراد غير مرخصين لتقديم استشارات مالية أو تحليل مالي من قبل الهيئة، مشيرة إلى أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل الهيئة لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

إفصاحات

ـــ تراجعت أرباح «أسمنت الاتحاد» إلى 13.59 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 15.66 مليوناً في الفترة نفسها من العام 2017.

ـــ أعلنت شركة «الاتحاد للتأمين» عن قيام شركة الإمارات للزيوت بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة وتعيين بشار الزعبي بدلاً من عبدالعزيز الشحي.

ـــ انتخب مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل «وطنية» على سعيد بن حرمل الظاهري كرئيس لمجلس الإدارة.

ـــ وافقت الجمعية العمومية لمجموعة السلام القابضة المدرجة ببورصات دبي والكويت ومصر، على عدم توزيع أرباح عن عام 2017، كما تقرر انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء المقبل لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ـــ أعلنت جي أف أتش المدرجة بسوق دبي والكويت والبحرين أنها ستسثمر هي وعملاؤها 150 مليون دولار في «ذي انترتينر» وهي شركة تقوم بتوفير برامج الخصومات وغيرها من البرامج الترفيهية، وستملك نسبة تتراوح بين 5 إلى 10% من الصفقة.