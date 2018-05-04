انخفاض الطلب على الذهب في الربع الأول إلى أدنى مستوى

سجل الطلب العالمي على الذهب أدنى مستوياته منذ 10 سنوات في الربع الأول من العام بسبب تراجع الاستثمار في سبائك الذهب على خلفية تباطؤ زيادة الأسعار.

وانخفض الطلب العالمي السنوي على الذهب بنسبة 7% ليصل إلى 974 طناً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، بحسب ما أفاد المجلس في تقرير أداء المعدن الثمين.

وقال المجلس إن «السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض الاستثمار في الذهب»؛ نظراً لأن أسعاره لم تحقق سوى أرباح محدودة.

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. إلا أن سعر الذهب شهد تقلبات بسبب الغموض بشأن صحة الاقتصاد الأميركي. وصرح جون موليغان، المتحدث باسم المجلس، لوكالة فرانس برس بأن «هناك مؤشرات مختلطة بشأن الاقتصاد الأميركي، ولا يوجد توجه واضح لأسعار الذهب».

والمحركان الرئيسيان لسوق الذهب هو الشراء بغرض الاستثمار والشراء لصنع المجوهرات. وارتفعت الأسعار 2.5% خلال الفصل لتبلغ 1341,24 دولاراً للأونصة. وبلغ سعره الخميس 1309,95 دولارات.