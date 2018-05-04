إدراج سندات للمالديف في سوق أبوظبي

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية بنظام الطرح الخاص لصالح صندوق أبوظبي للتنمية، سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية نيابة عن حكومة المالديف بقيمة 100 مليون دولار، مستحقة السداد في عام 2023 وبمعدل فائدة ثابت 5.5% سنوياً، ومصنفة من وكالة فيتش هذه السندات بدرجة «B+».

ويعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة، الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها السوق على الصعيد الدولي والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها.

وقرع الدكتور حسين نياز سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، جرس بدء التداول في السوق؛ إيذاناً بإدراج السندات، وذلك بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلين عن بنك «أبوظبي الأول» بصفته مدير الإصدار الرئيسي، والمسجل ووكيل الدفع والتسوية.

تمويلات تنموية

وقال حسين نياز إن حكومة المالديف تقدر الدور المهم الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم العون التنموي للمالديف خلال العقدين الماضيين، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية في مجالات تطوير البنية التحتية والنقل والاتصالات والإسكان والطاقة، إذ إن مشروع تطوير مطار فالينا الدولي من المشاريع التنموية المهمة التي مولها الصندوق في عام 2017، بمبلغ 50 مليون دولار.

وشدد السفير المالديفي على المكانة المميزة التي تتمتع بها الإمارات، والعاصمة أبوظبي بوصفها مركزاً لأسواق رأس المال في المنطقة.

استراتيجية استثمارية

من جانبه، أكد محمد سيف السويدي على دور صندوق أبوظبي للتنمية الداعم للحكومة المالديفية ومساعدتها على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن الصندوق يعمل على تقديم العون التنموي للدول النامية في مختلف قارات العالم، ومنها المالديف التي بدأ علاقاته التنموية معها منذ عام 1976، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية للمالديف بقيمة 550 مليون درهم لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

أدوات الدخل

وقال راشد البلوشي: «يعمل سوق أبوظبي على أن يكون وجهة مفضلة للإدراج والتداول، ويرسخ مكانته كسوق رائد في المنطقة، من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار».

بحث التوسع في استخدام السندات

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في تصريحات للصحافيين، أمس، إن السندات تعتبر أداة تمويل جيدة وينظر الصندوق في استخدامها بشكل موسع في المستقبل مع البلدان التي يمول فيها مشاريع، وذلك بعد تقييم تجربة سندات المالديف خلال فترة الأشهر الستة المقبلة.

وتابع: بعد تقييم التجربة الحالية يتوقع أن يكون هناك مزيد من إصدارات لسندات مشابهة في السنوات المقبلة، مضيفاً: إن السندات مصدرة من حكومة جزر المالديف خصيصاً لصندوق أبوظبي للتنمية على خلفية مباحثات ومناقشات بدأت قبل نحو 6 أشهر، إضافة إلى أن الصندوق اكتتب في هذه السندات بشكل كامل.



