اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة يابانية للأعمال المصرفية

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار ADIO التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سوميتو ميتسوا للأعمال المصرفية SMBC التي تمتلك تداولات في إمارة أبوظبي بقيمة 2 مليار دولار بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بين إمارة أبوظبي واليابان.

شهد مراسم تبادل وثيقة الاتفاقية بين الجانبين على هامش فعاليات الملتقى الإماراتي الياباني الذي اختتم أعماله مؤخرا في فندق انتركونتننتال أبوظبي كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وشينزو ابي رئيس وزراء اليابان.

وقع الاتفاقية كل من أحمد بن غنام المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار وماكاتو تاكاشيما الرئيس التنفيذي لسوميتو ميتسوا للأعمال المصرفية باليابان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

بيانات

وبموجب الاتفاقية اتفق الجانبان على تنظيم عدد من الفعاليات التي تركز على المتعاملين من رجال الأعمال والمستثمرين من اليابان الذين لديهم رغبة في الاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية في إمارة أبوظبي.

وحسب الاتفاقية يقدم مكتب أبوظبي للاستثمار كافة المعلومات والبيانات للمستثمرين اليابانيين المحتملين لدعم تطوير أعمالهم واستثماراتهم في إمارة أبوظبي بالإضافة الى تقديم المساعدة والدعم لمساعدة المستثمرين اليابانيين الذين قاموا بتأسيس أعمالهم في إمارة أبوظبي بهدف توسيع استثماراتهم وتعزيز شراكاتهم مع كافة الجهات ذات العلاقة. وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال استقباله بمكتبه ماكاتو تاكاشيما الرئيس التنفيذي لسوميتو ميتسوا للأعمال المصرفية باليابان حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز الاستثمارات اليابانية في إمارة أبوظبي.

وأشار الى ان زيارة وفد كبير من حكومة إمارة أبوظبي وممثلين عن القطاع الخاص الى العاصمة طوكيو المقرر لها خلال الفترة من 7 الى 8 مايو الجاري تأتي في سياق اهتمام حكومة إمارة أبوظبي في خلق العديد من الفرص الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى الإمارة.

من جانبه، قال ماكاتو تاكاشيما الرئيس التنفيذي لسوميتو ميتسوا للأعمال المصرفية باليابان إن الاتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار من شأنها أن تسهم في استكشاف فرص التمويل الاستثماري في إمارة أبوظبي بما يمكن الجانبين من تعزيز التعاون المشترك في حصر الفرص الاستثمارية الواعدة وتوسيع أعمال المستثمرين اليابانيين في إمارة أبوظبي.

وبدوره أكد أحمد بن غنام المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار أن الاتفاقية مع سوميتو ميتسوا للأعمال المصرفية الذي يمتلك خبرة كبيرة في الخدمات المصرفية تساعد المكتب على تقديم المشورة والإقراض فيما يتعلق بتمويل الشركات والتمويل المهيكل ومعاملات تمويل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها إمارة أبوظبي.