عبيد الطاير يستعرض سبل تطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا

التقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مع بول شيبوكوزا ماشاتيلي، الأمين العام لخزينة الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، خلال زيارته لدولة الإمارات، في مقر الوزارة في دبي؛ حيث استعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاع الأعمال، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية والتبادل التجاري، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وحضر اللقاء، محش الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا؛ وماجد علي عمران، مستشار في وزارة المالية؛ وعدد من المدراء والتنفيذيين في الوزارة.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية عقد هذه اللقاءات لتوحيد الجهود وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة، حيث أبرمت الوزارة 115 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع معظم شركاء الدولة التجاريين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مؤسسات القطاع الخاص لوفورات مالية كبيرة، وكذلك إعفاء الاستثمارات المباشرة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة للإيرادات.

وشدد معاليه على أهمية هذا اللقاء لما له من تأثير إيجابي في تعزيز علاقات التعاون ودعم الخطط المستقبلية، خاصة أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع جنوب أفريقيا، وتتميز بموقع جغرافي استراتيجي يجعل منها بوابة لجنوب أفريقيا نحو أسواق الشرق الأوسط. وأشاد معاليه بدور اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة بين الطرفين في 23/‏‏‏11/‏‏‏ 2015، وأهمية الانتهاء من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار. وقال معاليه: «تشهد العلاقات الثنائية والتجارية بين دولتي الإمارات وجنوب أفريقيا نمواً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، ونتطلع أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين».

تنمية

من جانبه، أشاد بول شيبوكوزا ماشاتيلي بما حققته الإمارات من إنجازات اقتصادية وتنموية بارزة، وأكد رغبة جنوب أفريقيا في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدولة الناجحة في مجالات الطاقة، بالإضافة إلى خبراتها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الأمن المائي، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.