1.55 مليار درهم أرباح «نخيل» الربعية بنمو 5 %

أظهرت نتائج أعمال شركة «نخيل» أمس، عن تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 1.55 مليار درهم في الربع الأول من 2018 مسجلة بذلك نمواً بنسبة 5% عن صافي أرباح الربع الأول من العام الماضي 2017.

وقد قامت «نخيل» بتسليم نحو 200 وحدة عقارية (أراض ووحدات سكنية) للعملاء في الربع الأول من 2018، وتم بيع المجموعة الأخيرة من الفلل المتوفرة في مجتمعها الجديد «قرية ورسان»المكونة من 934 منزلاً، في حين واصلت محفظة أعمال الشركة أداءها بشكل قوي في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني.

ووقعت «نخيل» رسمياً عقود بناء بلغت قيمتها نحو 5 مليارات درهم في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس من 2018، بما في ذلك عقد «ديرة مول» في «جزر ديرة» بقيمة 4.2 مليارات درهم، وعقداً بقيمة 385 مليون درهم لأول مشروع مشترك في «جزر ديرة» مع «ريو الإسبانية للفنادق والمنتجعات» وذلك لبناء فندق ومنتجع شاطئي مكون من 800 غرفة وحديقة مائية.

أعمال

وشهد الربع الأول من عام 2018 تقدماً ملحوظاً للأعمال الإنشائية في العديد من مشاريع «نخيل» في القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة، بما في ذلك «ذا بالم تاور»، و«نخيل مول»، و«ذا بالم جيت واي» ضمن «نخلة جميرا»، و«السوق الليلي في جزر ديرة»، و«ديرة مول»، ومنتجعي «ريو وسنتارا» في «جزر ديرة»، و«سوق ورسان» في «قرية ورسان».

نتائج

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «لقد كانت بداية مذهلة لعام 2018، تعكس نتائجنا في الربع الأول استمرارنا في الإنجاز والتنويع وذلك وفقاً لخطة أعمالنا، ويتمثل دورنا الرئيسي في تعزيز القطاع العقاري في دبي - من خلال مجموعــــة متنامية من المشاريع في القطاعات السكنيــــة والتجزئـــــة والضيافة - بما يتماشى مــــع أهداف الحكومة. نتوجه بالشكر الجزيـــل لقادتنا لثقتهم المستمرة ودعمهم للشركـــة».