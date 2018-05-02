«أبوظبي التجاري» أول بنك محلي يزاول أعماله في سوق أبوظبي العالمي

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس، عن افتتاح مركز خدماته المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، ليصبح أول بنك محلي في سوق أبوظبي العالمي يقدم خدمات إدارة الثروات من خلال شركة أبوظبي التجاري لإدارة الأصول المحدودة.

وانطلاقاً من ريادته في قطاع الخدمات المالية، ينضم بنك أبوظبي التجاري إلى قائمة المؤسسات العالمية الهامة التي سبق ورسخت حضورها في سوق أبوظبي العالمي. ومن شأن هذه الخطوة تمكين بنك أبوظبي التجاري من تعزيز قطاع الخدمات المصرفية الخاصة المقدمة للعملاء المتميزين من أصحاب الثروات الذين تتميز متطلباتهم المصرفية بالكثير من التفاصيل الدقيقة والمواكبة للتطورات الحديثة، وذلك من خلال توفير الدعم المطلوب لقاعدة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة «خاص» من بنك أبوظبي التجاري، الذي تأسس في عام 2016. ومن خلال الشركة الفرعية الجديدة، سيمنح بنك أبوظبي التجاري فرصة الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وسيتيح الفرص الإستثمارية العالمية.

وقال مارك بيترز، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لدى بنك أبوظبي التجاري: يتمتع بنك أبوظبي التجاري بمكانة متميزة بين رواد الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وتأتي خطوة افتتاح هذا المركز للخدمات المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي تأكيداً لطموحنا في الحفاظ على علاقاتنا مع العملاء الحاليين.

وقال توماس هيرشي، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية والتأمين في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: نهنئ بنك أبوظبي التجاري على افتتاح مركزه الجديد والمتميز للخدمات المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي، وبصفته أحد البنوك الوطنية في أبوظبي، سيعزز بنك أبوظبي التجاري من مستوى خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي. ونتطلع قدماً لمزيد من البنوك المحلية والدولية التي تسعى لتحقيق خطط نموها بالاعتماد على منصة سوق أبوظبي العالمي.