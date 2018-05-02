أرباح البنوك الإسلامية تنمو 8.7 % إلى أكثر من ملياري درهم

زادت أرباح البنوك الإسلامية المُدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري مع زيادة إيرادات التمويل الإسلامي وتنامي الأنشطة المصرفية الإسلامية في الدولة، وهو ما يؤكد خطوات الإمارات نحو تصدر مراكز متقدمة في سوق الصيرفة الإسلامية على المستويين الإسلامي والعالمي.

ووفق رصد لـ"البيان الاقتصادي"، ارتفعت أرباح البنوك الإسلامية الأربعة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 2.15 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2018، بزيادة قدرها 8.76% مقارنة بنحو 1.97 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

نمو

وقال محللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي»، إن توقعاتهم ترجح أن تشهد أرباح البنوك الإسلامية مزيداً من النمو خلال الأرباع المقبلة خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي، مع زيادة إيرادات التمويل الإسلامي بنحو ملحوظ، وارتفاع إيجابي في الودائع.

وبحسب الرصد، حل "بنك دبي الإسلامي" في الصدارة بأرباح صافية بلغت قيمتها 1.211 مليار درهم بنمو قدره 16.2% مقارنة بنحو 1.04 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017 ليستحوذ بذلك على أكثر من 56% من إجمالي أرباح البنوك الإسلامية الأربعة، ليبقى البنك لاعباً رئيساً في القطاع المالي بالإمارات، مستحوذاً على حصة سوقية متنامية عاماً بعد عام.

وارتفعت أرباح "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 2.2% من 577.5 مليوناً إلى 590.4 مليون درهم، بدعم من ارتفاع الإيرادات من الرسوم والعمولات إلى جانب مواصلة المصرف اتباع منهجية منضبطة فيما يتعلق بإدارة النفقات وخسائر التمويل، حيث انخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 8.8% إلى 149.9 مليون درهم.

وصعدت أرباح "مصرف الشارقة الإسلامي" بمقدار 2.86% من 139.13 مليون درهم إلى حدود 143.12 مليوناً، مع استمرار المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 22% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل 23.6% من إجمالي الأصول.بينما وصلت أرباح "مصرف الإمارات الإسلامي" إلى 208.5 ملايين درهم، مع تحسن مخصصات انخفاض القيمة إلى 102 مليون درهم وبنسبة 14% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق و24% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

تكاليف

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى "مينا كورب" للخدمات المالية إن نتائج البنوك الإسلامية أظهرت سيطرتها على التكاليف، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات.

وأضاف قصابية أن القطاع المصرفي في الإمارات وخصوصاً المصارف الإسلامية استطاع الحفاظ على صلابته ومرونته في مواجهة جميع التحديات، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية في الإمارات تعد ضمن الأكثر أماناً واستقراراً في المنطقة بما يمكنها من وضع بصمتها في سوق التعاملات المالية والمصرفية العالمية.