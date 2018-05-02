1.5 مليار صافي أرباح «إعمار العقارية» الربعية بنمو 8.5%

أعلنت "إعمار العقارية" عن زيادة نسبتها 8.5 % في صافي الربح ما قيمته 1.501 مليار درهم (409 ملايين دولار) بنمو نسبته 8.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل مساهمات قوية من أنشطتها لمراكز التسوق على الرغم من ضعف السوق العقارية.

وحققت "إعمار العقارية" إيرادات بقيمة 5.586 مليارات درهم (1.521 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، بنمو نسبته 37 % مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2017 والبالغة 4.072 مليارات درهم (1.109 مليار دولار). وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالزخم المتواصل للأعمال الإنشائية في مشاريع الشركة ونمو أعمالها في قطاعي مراكز التسوق والضيافة.

وارتفع صافي أرباح "إعمار" بنسبة 20 % إلى 1.665 مليار درهم (453 مليون دولار)، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير"، مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 1.384 مليار درهم (377 مليون دولار). وبلغ صافي الأرباح عقب احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير" في عام 2017 ما قيمته 1.501 مليار درهم (409 ملايين دولار) بنمو نسبته 8.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبدورها سجلت "إعمار للتطوير"، التي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، مبيعات عقارية قوية وصلت قيمتها إلى 3.906 مليارات درهم (1.063 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2018. ولدى الشركة حالياً مشاريع قيد التطوير بقيمة 41 مليار درهم (11 مليار دولار)، مما سيعزز إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وقامت "إعمار العقارية" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليارات درهم (1.089 مليار دولار) في شريحتين على مساهمي الشركة من عائدات الإدراج الناجح لـ"إعمار للتطوير" في سوق دبي المالي.

وحققت أعمال "إعمار" في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه إيرادات مستمرة بقيمة 1.833 مليار درهم (499 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2018، أي ما يعادل 33 % من إجمالي إيرادات المجموعة، وبنمو نسبته 15 % مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2017 التي بلغت 1.592 مليار درهم (433 مليون دولار) من أعمال المجموعة في هذه القطاعات.

استراتيجية

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "ترتكز استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق قيمة طويلة المدى لمساهمينا على بناء مدن المستقبل التي ستبقى وجهات مثالية للجيل الجديد من العملاء من جهة، والتركيز على تعزيز أدائنا في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه من جهة ثانية. وتبقى «إعمار» شركة تضع العملاء في المقام الأول، وتركز على استكمال الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة وتسليمها في المواعيد المحددة. ولا شك بأن الإنجازات التي نحققها هي ثمرة العمل المشترك والانفتاح على الأفكار الجديدة واعتماد أحدث الابتكارات على كافة المستويات".

وفي القطاع العقاري، أطلقت "إعمار" العديد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي، بما في ذلك الجزيرة الخاصة "إعمار بيتشفرونت"، إضافة إلى مفاهيم جديدة للحياة العصرية في "خور دبي"، و"دبي هيلز استيت"، و"إعمار الجنوب"، و"وسط مدينة دبي".

وأعلنت "إعمار" أيضاً عن إطلاق "دبي هيلز مول" في "دبي هيلز استيت". وقد تم البدء فعلياً بتنفيذ الأعمال الإنشائية في الوجهة الجديدة بوتيرة متسارعة.

وحققت أعمال "إعمار" في قطاعات الضيافة والتأجير التجاري والترفيه إيرادات بقيمة 795 مليون درهم (216 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2018، بنمو نسبته 5 % مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2017 والبالغة 756 مليون درهم (206 ملايين دولار).

كما سجلت مجموعة "إعمار للضيافة" إنجازاً كبيراً مع وصول عدد مشاريعها الفندقية التي دخلت حيز التشغيل أو ما زالت قيد التطوير إلى 50 مشروعاً تتضمن 35 وجهة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية، إضافة إلى 15 فندقاً ووجهة للشقق الفندقية تم افتتاحها فعلياً في دبي. وافتتحت المجموعة فندق "روف مرسى دبي" في أبريل 2018، ووقعت اتفاقيات إدارة لتشغيل فنادق في عدة مواقع في الشارقة ورأس الخيمة، بالتزامن مع استمرار توسعة نطاقها في أسواق عالمية مثل المملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، وتركيا، والمالديف.

«إعمار مولز»

حققت "إعمار مولز" إيرادات بقيمة 1.038 مليار درهم (283 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2018، بنمو نسبته 24 % مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 836 مليون درهم (228 مليون دولار). كما شهد "دبي مول" افتتاح توسعة ركن الأزياء الذي يضم أكبر مجموعة من العلامات التجارية العالمية في مجال الموضة تحت سقف واحد، ويتضمن منافذ إضافية لـ150 علامة تجارية راقية والعديد من الوجهات المبتكرة.