سوق أبوظبي يصعد 1.83 % في أبريل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في تداولات أبريل الماضي، إذ صعد سوق أبوظبي، مدعوماً بالأسهم القيادية في قطاعي البنوك والطاقة. بينما هبط سوق دبي بفعل مخاوف المستثمرين من إعلانات بعض الشركات عن إعادة هيكلة لرؤوس أموالها، لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وربح سوق أبوظبي نحو 84.12 نقطة، أو ما نسبته 1.83 %، بعد تراجع شهرين متتاليين، ليغلق عند 4669.52 نقطة، مدعوماً بشكل رئيس بصعود أسهم قطاع البنوك بنسبة 4.6 %، والطاقة بنسبة 11.3 %، والصناعة بنسبة 0.77 %، في مقابل تراجع باقي القطاعات.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.37 %، أو ما يعادل 42.57 نقطة، ليواصل هبوطه للشهر الثالث على التوالي، وصولاً إلى مستوى 3065.96 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والاستثمار، مقابل ارتفاع أسهم البنوك القيادية.

ووصلت سيولة السوقية إلى 6.95 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.07 مليارات في دبي، و2.88 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 4.26 مليارات سهم، منها 2.63 مليار في دبي، و1.62 مليار في أبوظبي، من خلال تنفيذ أكثر من 69 ألف صفقة.

وفى جلسة أمس، صعد سوق دبي بنسبة 0.57 %، مدعوماً بمكاسب سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.66 %، بينما تعرض سوق العاصمة لضغوط من أسهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار»، ليتراجع المؤشر العام 0.34 %، ووصلت السيولة الكلية في الأسواق أمس، إلى 388.8 مليون درهم.

ضغوط بيعية

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية تحركت في اتجاهات مختلفة خلال تداولات شهر أبريل الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، بعد الأداء المتراجع في شهري فبراير ومارس، بينما واصل سوق دبي انخفاضه، مع تعرض جميع قطاعاته تقريباً لضغوط بيعية.

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»: كان هناك مخاوف في سوق دبي، بعد إعلان بعض الشركات عن إعادة هيكلة رأسمالها، حيث تراجع سهم «ماركة» بنسبة زادت على 40 %، بعد إعلان الشركة عن خطط لإعادة هيكلة رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وضغط على سوق دبي، انخفاض أسهم العقار، يتصدرها «إعمار العقارية» بنسبة 0.17 %، و«أرابتك» بنسبة 8.5 %، إلى جانب انخفاض «داماك» 7.35 %، و«دريك آند سكل» 29.4 %، و«الاتحاد العقارية» 7.13 %، في مقابل ارتفاع سهمي «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز»، بنحو 2.77 % و3.25 % على التوالي.

ارتفاعات بنكية

وفى قطاع البنوك، ارتفع سهم «بنك دبي الإسلامي» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، بنحو 3.57 % و0.46 % على التوالي، بينما في قطاع الاستثمار، انخفض سهم «سوق دبي المالي» 5.7 %، و«دبي للاستثمار» 9.09 %.

وتابع دياب: لكن على الجانب الإيجابي، واصلت الأسهم المصرفية في دبي، تقديم الدعم للسوق، وهو ما قلص كثيراً من وتيرة الهبوط، إضافة إلى الأداء الإيجابي لسهم «دو»، بعد النتائج الفصلية القوية عن الربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن أسهم البنوك كانت الداعم الأكبر لأداء سوق العاصمة الشهر الماضي، إلى جانب أسهم الطاقة، التي نجحت في تحقيق مكاسب قوية خلال أبريل، مدعومة بمحفزات إيجابية، عززت معنويات المستثمرين.

وتابع دياب: على المدى القريب، نعتقد أن الأداء سيعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية المتعلقة باتجاهات المستهلك والقطاع العقاري، وهما من أهم المؤشرات في الإمارات، إضافة إلى ترقب الأنباء الجديدة المتعلقة بشركات إعادة الهيكلة.

سوق العاصمة

وجاء صعود سوق العاصمة، بدعم رئيس من أسهم البنوك، يقودها «بنك أبوظبي الأول»، بعد صعوده بنحو 5.98 %، مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 571.5 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع سهم «بنك أبوظبي التجاري»، بنسبة 6.52 %، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 4.58 %، و«بنك الاتحاد الوطني» 4.23 %. وفى قطاع الطاقة، ارتفع سهم «طاقة» بنسبة 70 %، وسط تداولات كثيفة على السهم، جاوزت قيمتها 366.5 مليون درهم، بتداول نحو 332.7 مليون سهم، من خلال 2330 صفقة.

عقود

وارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس، بعد تداول 1460 عقداً، بقيمة 816.4 ألف درهم، من خلال 6 عمليات، حيث ارتفعت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 2.66 %، وزادت عقود «إعمار للتطوير» بنحو 0.89 %.

مساعدة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين في أسواق المال، إلى ضرورة المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة، حال تحمل أي ضرر نشأ بسبب تعامل المستثمر في الأوراق المالية، ولم يتمكن من تسويته ودياً مع شركة الوساطة. والتقدم بشكوى لاسترداد حقه، حيث إنه يحق للمستثمر، التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.

Ⅶإفصاحات

أجّلت شركة منازل العقارية، اجتماع الجمعية العمومية إلى 7 مايو الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ارتفعت أرباح شركة طيران أبوظبي إلى 58.29 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 41.37 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2017.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين، أمس، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2017، وطالب مساهمون يمثلون 10 % من رأسمال الشركة، إضافة بند على جدول الأعمال، لتوفير مجلس الإدارة السيولة المطلوبة لاحتياجات الشركة، عن طريق تسييل بعض الاستثمارات، ورفع رأسمال الشركة، والاندماج مع شركة في نفس مجال العمل، أو في غير مجالات العمل، وتم الموافقة على هذا البند.

أفادت شركة دانة غاز، بأنها ستقوم بإيداع حصة توزيعات الأرباح للمساهمين في حساب سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند إخطارها به، وذلك لتفادي مخالفة قوانين الدولة ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، التي تحتم على الشركة إيداع حصة الأرباح التي أجازتها الجمعية في الحساب المصرفي للسوق، تمهيداً لسدادها للمساهمين المستحقين خلال 30 يوماً من صدور قرار الجمعية.

صادقت الجمعية العمومية لشركة إشراق العقارية، على ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، عن عام 2017، كما وافقت على ترحيل الأرباح إلى السنة المالية 2018.

دعت مجموعة جي إف إتش المالية، المساهمين والمستثمرين في دولة الإمارات، لحضور ندوة مستثمري جي إف إتش، والتي سيتحدث فيها رئيس مجلس إدارة المجموعة، جاسم الصديقي، في يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثالثة مساء بمقر سوق دبي المالي.

يجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة يوم الخميس المقبل، لمناقشة البيانات المالية للربع الأول، للفترة المنتهية في 31 مارس 2018.