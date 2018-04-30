الأسواق تتماسك وتوقعات النتائج تنعش أسهم التأمين

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، فيما خطفت أسهم التأمين الأنظار بعدما حققت مكاسب قوية في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الأرباح الفصلية، وبقيت السيولة تراوح مكانها في حدود 300 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.19% أو ما يعادل 5.6 نقاط ليستقر عند 3048.46 نقطة مستمراً في صعوده للجلسة الثانية على التوالي بدعم مكاسب أسهم «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة إلى جانب «بنك دبي الإسلامي». وفقد سوق أبوظبي نحو 11.79 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليغلق عند 4685.44 نقطة مع تراجع سهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«دانة غاز»، فيما حد صعود «الدار العقارية» من وتيرة الهبوط.

ووصلت سيولة السوقين إلى 314 مليون درهم موزعة بواقع 132 مليون في دبي و182 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 215.4 مليون سهم منها 119.1 مليوناً في دبي و96.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3035 صفقة.

استقرار

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، إن الأسواق المحلية أظهرت أداء مستقراً في جلسة أمس في ظل سيطرة التباين على تحركات الأسهم القيادية، حيث ارتفعت العقارية منها في دبي بينما تراجعت البنوك والاتصالات في أبوظبي.

وارتفع سوق دبي بدعم صعود أسهم العقار يقودها «إعمار العقارية» بنسبة 1.26% و«إعمار مولز» بنسبة 1.36% بعد نتائجها الفصلية الجيدة، إضافة إلى صعود «إعمار للتطوير» بنحو 0.36%، كما ارتفعت أسهم «شعاع كابيتال» بنحو 5.7% و«سوق دبي المالي» 0.64% و«دبي الإسلامي» 0.18%. وضغط على سوق العاصمة انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.4% و«اتصالات» بنحو 0.29%، بينما ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.48%.

وأضافت منى مصطفى لـ«البيان الاقتصادي»: «كان هناك نشاط ملحوظ على أسهم التأمين في دبي مع توجه المستثمرين نحو اقتنائها خصوصاً بعد نتائجها القوية في العام الماضي والتوقعات بنتائج أفضل في الربع الأول من العام الحالي».

وفى سوق دبي، ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنحو 3% وسط نشاط ملحوظ على أسهم «سلامة للتأمين» ليصعد بنسبة 7.04% إلى جانب صعود سهم «أمان» 2.87% و«دار التكافل» 5.51%.

سيولة

وتصدر «شعاع كابيتال» النشاط في سوق دبي من حيث القيمة بنحو 27.3 مليون درهم، وارتفع بنسبة 5.71%، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 20.5 مليون درهم، يتبعهما «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 8 ملايين درهم، بينما في سوق العاصمة تصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بقيمة 46 مليون درهم، ثم «دانة غاز» بسيولة قيمتها 44 مليون درهم، يتبعهما سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 43.9 مليون درهم.

إفصاحات

Ⅶ صادقت عمومية «الفجيرة الوطنية للتأمين» خلال اجتماعها الخميس الماضي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (ما يعادل 10 دراهم للسهم) من رأس المال عن 2017.

Ⅶ قرر مجلس إدارة دريك آند سكل إنترناشيونال عدم زيادة رأسمال الشركة عن طريق دخول شريك استراتيجي جديد واعتماد مقترح إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالشركة، علماً بأن شروط إصدار الصكوك ما زالت قيد الدراسة مع جهات مختصة.

Ⅶ أقرت عمومية الصقر للتأمين مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 5% من رأس المال بمقدار 11.5 مليون درهم 2017.

Ⅶ أجلت الصفوة مباشر للخدمات المالية اجتماع الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى الخميس المقبل للنظر في المخالفات القانونية بالشركة، والتصرف بشأنها، وتخفيض مساهمي «شركة مباشر» من رأس مال الشركة، بإلغاء عدد أسهم يوازي (111-122) مليوناً، الناتجة عن تقييم شبكة التجارية العالمية.

Ⅶ يناقش مجلس إدارة شركة أرامكس الأربعاء المقبل النتائج المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018 وتعيين عضو في مجلس الإدارة لملء الشاغر.