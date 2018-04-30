3 مليارات صافي أرباح بنك أبوظبي الأول

كشف بنك أبوظبي الأول، أمس، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 2 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 وبنسبة 6 % مقارنة بالربع الأخير من عام 2017

وبلغت قيمة العائد على السهم السنوية 1.06 درهم في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.04 درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية 4.9 مليارات درهم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.2 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي (والتي كانت تشمل أرباحاً استثمارية استثنائية بلغت نحو 400 مليون درهم).

وواصل البنك ضبط التكاليف والتوفير في تكاليف الاندماج دعم معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج)؛ حيث بلغ 25.8% في الربع الأول من عام 2018 مقارنة مع 27.2% في الفترة نفسها من العام الماضي

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة (صافي) 439 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 641 مليون درهم في الربع الأول من عام 2017.

أصول

وارتفع إجمالي الأصول إلى 678 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2017 وبنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت القروض والسلفيات (صافي) 338 مليار درهم، وودائع العملاء 404 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 2% خلال الربع الأول من عام 2018 لكل منهما.

وسجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 41% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 38% بنهاية شهر ديسمبر 2017.

وحققت المجموعة مستوى جيداً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وبلغت تغطية المخصصات نسبة جيدة عند 127%.

سيولة

وحقق البنك مستوى سيولة جيداً؛ حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 84%، وبلغ معدل تغطية السيولة 112%

وتجاوز معدل حقوق الملكية ـ الشق الأول المتطلبات التنظيمية عند 12.4%.

وبلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 17.2 % مقارنة مع 16.1% في الربع الأول من عام 2017،

وقال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «استهل بنك أبوظبي الأول العام الحالي بقوة، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققناه العام الماضي والنتائج المتميزة التي حصدناها عقب اندماجنا؛ حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3.0 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2018. ويسرني أن أعلن أننا حققنا إيرادات جيدة ونمواً في الميزانية العمومية مع انتهاء الربع الأول من هذا العام».

تكنولوجيا

وأضاف: «تواصل المجموعة المضي قدماً في أعمالها وتوحيد عملياتها التشغيلية بحسب الخطة الموضوعة؛ حيث أحرز البنك تقدماً ملموساً في توحيد نظم تكنولوجيا المعلومات. وفي إطار سعيها لتوسيع عملياتها الدولية؛ ستعمل المجموعة على تعزيز تواجدها في السوق المالي السعودي، بعد أن حصلنا على التراخيص والتصاريح اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية في المملكة».

وتابع: «كلنا ثقة بقدرتنا على دعم طموحات النمو لمساهمينا وعملائنا وموظفينا، كما نؤكد مجدداً التزامنا بالسعي لتحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ طيب الله ثراه ــ والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات مزدهرة ورائدة في كل المجالات وعلى مختلف الصعد، وسنواصل وضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا ومواكبة توجهات السوق».