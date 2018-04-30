«نجم» تفوز بجائزة عالمية تقديراً لابتكاراتها في «الخدمات المالية»

أعلنت «ماجد الفطيم للتمويل»، ذراع الخدمات المالية لشركة ماجد الفطيم، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى المنطقة وآسيا، وتحت علامة نجم التجارية، عن فوزها بجائزة دولية للابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية.

وحظيت الشركة باعتراف وتقدير عالمي في جوائز «Celent Model Bank Awards» لعام 2018، حيث فازت بجائزة «أفضل منتج إقراض»، وذلك عن برنامج الإصدار الفوري لبطاقات نجم الائتمانية.

وأقيم الحفل في بوسطن بولاية ماساشوستس الأسبوع الماضي، حيث تم تقديم جوائز لمؤسسات مالية من أنحاء العالم؛ تقديراً لأفضل الممارسات المتبعة في استخدام التكنولوجيا.