32.6 ٪ زيادة في أرباح «رأس الخيمة الوطني»

سجلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح موحّدة بواقع 205.1 ملايين درهم، بزيادة قدرها 50.4 مليون درهم (بنسبة 32.6 ٪) عن الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي الموجودات 49.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وحقق إجمالي القروض والسلفيات 33.6 مليار درهم بواقع زيادة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الإيرادات بواقع 2.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2017 وتراجع بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمبلغ 39.4 مليون درهم إلى 243.9 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 29.1 مليون درهم في إيرادات الاستثمار، و 14.3 مليون درهم في صافي إيرادات الرسوم والعمولات.

موجودات

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.6% إلى 49.1 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الأول من 2017 (31 مارس 2017). ويعود ذلك أساساً إلى زيادة في إجمالي القروض والسلفيات التي نمت بنسبة 10.3% على أساس سنوي مدعومة بقوة محافظ القروض لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد. ونمت ودائع العملاء بنسبة 11.9% إلى 33.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليارات درهم.

وبلغ معدل كفاية رأس مال البنك الإجمالي وفقاً لاتفاقية بازل3 ما نسبته 18.64% مقارنة بنسبة 20.69% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل ﺍﻷﺴﻬﻡ العادية 1 ما نسبته 17.47%. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول ما نسبته 13.6% مقارنة بنسبة 15.0% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 88.0% مقارنة بنسبة 87.8% في نهاية عام 2017.

مخصصات

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: " واصلنا جهودنا في الربع الأول لتعزيز وتنويع الميزانية العمومية، وقد عاد ذلك بأرباح أدّت إلى انخفاض المخصصات. وبعد أن بلغت المخصصات ذروتها في نهاية عام 2016، فقد استمرت في مسار انخفاضي مسجلة تراجعاً بنسبة 1.0٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2017، و17.4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وقد استقر إجمالي الإيرادات بشكل كبير بعد أن توقف التراجع في صافي إيرادات الفوائد الذي شهدناه خلال عام 2017 مما يحتّم علينا المحافظة على النمو خلال العام الحالي".

مبادرات

وتابع إنجلاند: "إلى جانب الأداء المالي، لقد شارك البنك في العديد من المبادرات خلال الربع الأول من عام 2018، وكان أحدها استضافة البنك لفعالية إطلاق التقرير السنوي للذهب 2018 لشركة ميتالز فوكس في مقرنا الرئيسي. وخلال هذا الحدث الهام، قام بنك رأس الخيمة الوطني بتقديم مبادرته «راك جولد» والتي ستساهم في التطوير المستقبلي لسوق السبائك الذهبية في المنطقة.

علاوة على ذلك، وتماشياً مع استراتيجيتنا لمساعدة الشركات في دولة الإمارات، دخل البنك في شراكة مع اتصالات عبر مركزها Hello Business Hub، والذي يعد أول مركز متكامل يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للبدء في تأسيس أعمالهم التجارية داخل دولة الإمارات. بالإضافة، يلتزم البنك بشكل مستمر بتعزيز خدماته المصرفية الرقمية للعملاء حيث قمنا بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه الشارقة للقيام بتسهيل مهمة دفع الفواتير عبر جميع نقاط البيع المتنوعة".