أكبر هبوط أسبوعي للذهب في 3 أشهر

اتجهت أسعار الذهب إلى التراجع بأكثر من 1 % خلال الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأميركية وانحسار التوترات الجيوسياسية. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المعدن بأكثر من 3 % حتى الآن مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير الماضي.

وبقي الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع واستقر في التعاملات الفورية أمس دون تغير يذكر عند 1316.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى الذي سجله خلال الجلسة الماضية عندما بلغ 1315.06 دولاراً للأوقية، وهو الأضعف منذ 21 مارس.

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1317.20 دولاراً للأوقية. وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات بفعل ارتفاع العائد على السندات الأميركية، بينما تراجع اليورو بفعل نبرة البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى عدم تشديد السياسة النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 16.49 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 % إلى 905.20 دولارات للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 901 دولار يوم الخميس الماضي.